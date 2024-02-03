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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ланс
Нант - Ланс: обзор матча 03 февраля 2024
Нант
03.02.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
48'
Д. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Ланс
86'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
А. Диуф
86'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Чавес
82'
Желтая карточка
К. Дансо
81'
Желтая карточка
Р. Агилар
79'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
78'
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кошта
Замена
S. Appuah
️️️️
Ф. Мойе
78'
Замена
М. Аблин
️️️️
Т. Кадевере
78'
Желтая карточка
Д. Аугусто
61'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Сиссоко
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кошта
Пас отдал
Ф. Медина
Желтая карточка
Т. Кадевере
27'
Замена
Н. Паллуа
️️️️
К. Амьен-Аду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-1-3-1-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
93
Дюверн
98
Амьен-Аду
4
Чиривелья
44
Зулиани
17
Сиссоко
8
Аугусто
91
Мойе
9
Кадевере
42
Мохамед
4-2-2-2
30
Самба
2
Агилар
4
Дансо
2
Медина
13
Чавес
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
95
Франковски
11
Ваи
7
Сотока
98
Амьен-Аду
5
Паллуа
5
Паллуа
98
Амьен-Аду
17
Сиссоко
17
Бамба
17
Бамба
17
Сиссоко
9
Кадевере
11
Аблин
11
Аблин
9
Кадевере
91
Мойе
11
11
91
Мойе
13
Чавес
21
Айдара
21
Айдара
13
Чавес
17
Диуф
99
Самед
99
Самед
17
Диуф
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
Остались в запасе
Нант
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Ланс
2
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
11
Офсайды
3
0
Количество передач
378
524
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.74
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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