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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лилль
Ланс - Лилль: обзор матча 08 октября 2023
Ланс
08.10.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
70'
Д. Машадо
45+2'
Б. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лилль
90'
Желтая карточка
Л. Йоро
88'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
88'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Э. Ваи
82'
82'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
А. Фульини
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Машадо
Пас отдал
П. Франковски
70'
Замена
Д. Машадо
️️️️
А. Хусанов
69'
69'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Кавалейру
68'
Желтая карточка
Александро
Замена
Э. Ваи
️️️️
У. Саид
62'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Ф. Сотока
62'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Диуф
61'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Б. Андре
Пас отдал
Э. Жегрова
20'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Желтая карточка
Ф. Медина
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-1-2-1-2
30
Самба
45
Хусанов
4
Дансо
2
Медина
2
Агилар
99
Самед
10
Фульини
17
Диуф
95
Франковски
7
Сотока
22
Саид
4-2-3-1
30
Шевалье
4
Александро
15
Йоро
18
Диаките
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
8
Иван Кавалейру
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
45
Хусанов
20
Машадо
20
Машадо
45
Хусанов
10
Фульини
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
10
Фульини
17
Диуф
28
Томассон
28
Томассон
17
Диуф
22
Саид
11
Ваи
11
Ваи
22
Саид
7
Сотока
9
Гилявоги
9
Гилявоги
7
Сотока
7
Гомес
6
Бенталеб
6
Бенталеб
7
Гомес
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
8
Иван Кавалейру
96
Унас
96
Унас
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Ланс
Лилль
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ланс - Лилль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
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