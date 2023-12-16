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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Реймс
Ланс - Реймс: обзор матча 16 декабря 2023
Ланс
16.12.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
43'
У. Саид
75'
О. Кортес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Реймс
Замена
А. Диуф
️️️️
С. Абдул Самед
90'
+1
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
П. Франковски
88'
85'
Замена
В. Атангана
️️️️
А. Матусива
78'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Дарами
78'
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Р. Хадра
ГОЛ! 2:0!
О. Кортес
Пас отдал
Р. Агилар
75'
68'
Замена
А. Салама
️️️️
К. Накамура
Замена
М. Гилявоги
️️️️
У. Саид
65'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
65'
Замена
О. Кортес
️️️️
А. Томассон
65'
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
43'
21'
Желтая карточка
А. Матусива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
45
Хусанов
2
Агилар
99
Самед
21
Эль-Айнауи
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
22
Саид
4-1-1-3-1
23
Диуф
12
Агбаду
2
Окуму
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Матусива
10
Теума
10
Ито
11
Накамура
9
Дарами
30
Хадра
95
Франковски
27
Мауасса
27
Мауасса
95
Франковски
99
Самед
17
Диуф
17
Диуф
99
Самед
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
28
Томассон
7
Кортес
7
Кортес
28
Томассон
22
Саид
9
Гилявоги
9
Гилявоги
22
Саид
5
Матусива
6
Атангана
6
Атангана
5
Матусива
30
Хадра
7
Ричардсон
7
Ричардсон
30
Хадра
9
Дарами
14
Диаките
14
Диаките
9
Дарами
11
Накамура
19
Салама
19
Салама
11
Накамура
Остались в запасе
Ланс
Реймс
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ланс - Реймс
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
239
215
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.54
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
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