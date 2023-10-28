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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Нант
Ланс - Нант: обзор матча 28 октября 2023
Ланс
28.10.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
4 : 0
Завершен
Нант
27'
Ф. Сотока (П)
58'
Ф. Медина
72'
Ф. Сотока (П)
89'
Н. Эль-Айнауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Нант
ГОЛ! 4:0!
Н. Эль-Айнауи
Пас отдал
О. Кортес
89'
Замена
О. Кортес
️️️️
Ф. Сотока
84'
83'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
81'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
С. Мутуссами
81'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
А. Диуф
78'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
77'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Сотока
72'
72'
Замена
Адсон
️️️️
М. Коко
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
69'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
69'
Желтая карточка
Э. Ваи
68'
68'
Желтая карточка
Э. Джемерт
60'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Аблин
60'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
ГОЛ! 2:0!
Ф. Медина
Пас отдал
Ф. Сотока
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Сотока
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
20
Машадо
99
Самед
2
Агилар
17
Диуф
28
Томассон
7
Сотока
11
Ваи
4-1-1-3-1
40
Лафон
5
Джемерт
93
Дюверн
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Мутуссами
97
Коко
91
Мойе
27
Саймон
11
Аблин
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
7
Сотока
7
Кортес
7
Кортес
7
Сотока
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
8
Мутуссами
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Мутуссами
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
42
Мохамед
11
Аблин
97
Коко
28
Адсон
28
Адсон
97
Коко
Остались в запасе
Ланс
Нант
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ланс - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Стад Болла-Делели
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