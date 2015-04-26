Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008