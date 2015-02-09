|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2015
|82' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Кьево (Верона)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Лацио (Рим)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|16.03.2015
|80' -90'
|Торино (Турин)
|0:2
|Лацио (Рим)
|09.03.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Фиорентина (Флоренция)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Лацио (Рим)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Лацио (Рим)
|09.02.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:1
|Лацио (Рим)
|24.01.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Милан (Милан)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Лацио (Рим)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|09.11.2014
|43' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Лацио (Рим)
|57'
|03.11.2014
|88' -90'
|Лацио (Рим)
|4:2
|Кальяри (Кальяри)
|90'
|30.10.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Торино (Турин)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:2
|Лацио (Рим)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:4
|Лацио (Рим)