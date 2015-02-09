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    Эдерсон - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Эдерсон Онорато
    Фамилия Кампос
    Состав Основной
    Родной город Парапуан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1986 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2015 82' -90' Лацио (Рим) 1:1 Кьево (Верона)
    18.04.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Лацио (Рим)
    12.04.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    22.03.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    16.03.2015 80' -90' Торино (Турин) 0:2 Лацио (Рим)
    09.03.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.03.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лацио (Рим)
    22.02.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Палермо (Палермо)
    15.02.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Лацио (Рим)
    09.02.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Дженоа (Генуя)
    01.02.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:1 Лацио (Рим)
    24.01.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Милан (Милан)
    29.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Лацио (Рим)
    22.11.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 0:3 Ювентус (Турин)
    09.11.2014 43' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Лацио (Рим)
    57'
    03.11.2014 88' -90' Лацио (Рим) 4:2 Кальяри (Кальяри)
    90'
    30.10.2014 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    26.10.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Торино (Турин)
    19.10.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:2 Лацио (Рим)
    05.10.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2014 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:4 Лацио (Рим)
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