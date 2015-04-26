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Эдерсон
Статистика
Эдерсон - статистика
Завершил карьеру
13 января 1986 (40), Парапуан
#10 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 1
26.04.2015
Кьево
82' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 0
18.04.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
22.03.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 2
16.03.2015
Лацио
80' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4 : 0
09.03.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0 : 3
01.03.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
2 : 1
22.02.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 1
15.02.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
09.02.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2 : 1
01.02.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3 : 1
24.01.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0 : 0
29.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0 : 3
22.11.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2 : 1
09.11.2014
Лацио
43' - 90'
57'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
88' - 90'
90'
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
26.10.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 2
19.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 2
05.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0 : 4
29.09.2014
Лацио
Был в запасе
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