Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лука Килиан - статистика

Завершил карьеру
1 сентября 1999 (27)
#15 | Защитник
190 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
1 : 5
15.03.2024
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
3 : 3
09.03.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
0 : 2
03.03.2024
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
1 : 1
24.02.2024
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0 : 1
16.02.2024
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
1 : 1
11.02.2024
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 0
20.12.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
2 : 0
17.12.2023
Кельн
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0 : 0
10.12.2023
Майнц
34' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 1
01.12.2023
Кельн
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 1
24.11.2023
Бавария
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бохум
1 : 1
11.11.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
1 : 1
04.11.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
28.10.2023
Кельн
46' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 1
22.10.2023
Боруссия М
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
3 : 0
08.10.2023
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
0 : 2
30.09.2023
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 1
23.09.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1 : 3
16.09.2023
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 1
03.09.2023
Кельн
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 2
26.08.2023
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
1 : 0
19.08.2023
Кельн
90' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+