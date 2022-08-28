Лука Килиан - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Килиан
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Килиан
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|13
|1
|0
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|09.11.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|06.11.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|21.10.2022
|1' -28'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|10' 28'
|16.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|09.10.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|11.09.2022
|1' -81'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|10' 81'
|03.09.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|28.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|58'
|21.08.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|13.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|49'