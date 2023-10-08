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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 08 октября 2023
Байер
08.10.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
22'
Й. Хофманн
32'
Ж. Фримпонг
67'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Кельн
90'
+2
Замена
Д. Даунс
️️️️
Д. Зелке
90'
+1
Замена
Л. Килиан
️️️️
Р. Карстенсен
Замена
Г. Пуэрта
️️️️
Й. Хофманн
88'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Бонифаци
81'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
81'
75'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Мартель
75'
Замена
М. Олесен
️️️️
Д. Хусейнбашич
Замена
А. Адли
️️️️
Ф. Вирц
72'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Э. Тапсоба
71'
ГОЛ! 3:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Й. Хофманн
67'
62'
Замена
М. Финкграфе
️️️️
Ф. Алиду
Желтая карточка
Д. Та
61'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
А. Гримальдо
32'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
23'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Вирц
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
4-2-1-2-1
1
Швабе
24
Хабот
29
Карстенсен
4
Хюберс
23
Пакярада
5
Мартель
21
Любичич
23
Хусейнбашич
17
Алиду
11
Кайнц
9
Зелке
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Хинкапе
12
Тапсоба
7
Хофманн
15
Пуэрта
15
Пуэрта
7
Хофманн
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
7
Вирц
21
Адли
21
Адли
7
Вирц
22
Бонифаци
10
Гложек
10
Гложек
22
Бонифаци
17
Алиду
35
Финкграфе
35
Финкграфе
17
Алиду
29
Карстенсен
15
Килиан
15
Килиан
29
Карстенсен
23
Хусейнбашич
10
Олесен
10
Олесен
23
Хусейнбашич
9
Зелке
42
Даунс
42
Даунс
9
Зелке
5
Мартель
27
Тиггес
27
Тиггес
5
Мартель
Остались в запасе
Байер
Кельн
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Кельн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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