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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Кельн
Бохум - Кельн: обзор матча 11 ноября 2023
Бохум
11.11.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
25'
Л. Дашнер
54'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Кельн
Желтая карточка
Бернардо
90'
89'
Желтая карточка
Я. Тильманн
88'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Л. Майна
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Хофманн
81'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Л. Дашнер
81'
Замена
М. Брошински
️️️️
Т. Асано
81'
Желтая карточка
Л. Дашнер
77'
74'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Л. Вальдшмидт
74'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
Р. Карстенсен
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Квартенг
69'
58'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
М. Ут
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зелке
Пас отдал
Л. Майна
Желтая карточка
Э. Машович
40'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дашнер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
7
Кевин Штегер
(К)
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-2-3-1
1
Риман
15
Машович
13
Шлоттербек
13
Бернардо
2
Гамбоа
6
Остерхаге
10
Квартенг
10
Дашнер
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
4-1-2-3
1
Швабе
24
Хабот
3
Хайнц
29
Карстенсен
4
Хюберс
5
Мартель
37
Майна
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
13
Ут
9
Зелке
10
Дашнер
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Дашнер
10
Квартенг
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
10
Квартенг
29
Асано
9
Брошински
9
Брошински
29
Асано
33
Хофманн
9
Пасьенса
9
Пасьенса
33
Хофманн
29
Карстенсен
22
Шмитц
22
Шмитц
29
Карстенсен
37
Майна
17
Алиду
17
Алиду
37
Майна
13
Ут
29
Тильманн
29
Тильманн
13
Ут
7
Вальдшмидт
27
Тиггес
27
Тиггес
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Бохум
Кельн
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Томас Летш
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Бохум - Кельн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Рурштадион
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