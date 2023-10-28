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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 28 октября 2023
РБ Лейпциг
28.10.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
6 : 0
Завершен
Кельн
15'
Т. Вернер (П)
40'
Л. Опенда
43'
Д. Раум
45+3'
Л. Опенда
88'
Б. Шешко
90+1'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
ГОЛ! 6:0!
К. Баумгартнер
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Б. Шешко
88'
85'
Желтая карточка
Л. Килиан
80'
Вторая желтая
М. Олесен
Желтая карточка
Л. Клостерманн
79'
77'
Замена
М. Ут
️️️️
Д. Зелке
Замена
К. Ленц
️️️️
Д. Раум
75'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Опенда
75'
72'
Желтая карточка
М. Олесен
70'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Л. Вальдшмидт
70'
Замена
М. Олесен
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Д. Ольмо
70'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Х. Симонс
63'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Т. Вернер
63'
46'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Л. Майна
46'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Ю. Хабот
ГОЛ! 4:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Х. Симонс
45'
+3
ГОЛ! 3:0!
Д. Раум
Пас отдал
Б. Хенрикс
43'
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Х. Симонс
40'
29'
Желтая карточка
Ю. Хабот
Желтая карточка
М. Симакан
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Вернер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
(К)
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Бласвих
3
Симакан
23
Люкеба
16
Клостерманн
22
Раум
23
Хенрикс
21
Айдара
21
Шлагер
7
Симонс
17
Опенда
11
Вернер
4-2-2-2
1
Швабе
29
Карстенсен
4
Хюберс
24
Хабот
23
Пакярада
21
Любичич
5
Мартель
37
Майна
11
Кайнц
9
Зелке
7
Вальдшмидт
22
Раум
3
Ленц
3
Ленц
22
Раум
11
Вернер
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
11
Вернер
Ольмо
14
Карвалью
14
Карвалью
Ольмо
7
Симонс
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
30
Шешко
17
Опенда
24
Хабот
15
Килиан
15
Килиан
24
Хабот
11
Кайнц
10
Олесен
10
Олесен
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
7
Вальдшмидт
37
Майна
17
Алиду
17
Алиду
37
Майна
9
Зелке
13
Ут
13
Ут
9
Зелке
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
25
Петер Гулачи
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Ред Булл Арена
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