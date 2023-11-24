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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 24 ноября 2023
Кельн
24.11.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
20'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Бавария
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Килиан
78'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
78'
Замена
Л. Пакярада
️️️️
Я. Тильманн
77'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
65'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Д. Любичич
65'
52'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-3-1
1
Швабе
29
Карстенсен
15
Килиан
24
Хабот
4
Хюберс
21
Любичич
5
Мартель
11
Кайнц
37
Майна
29
Тильманн
9
Зелке
3-1-2-2-2
1
Нойер
3
Мазрауи
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
9
Кейн
29
Тильманн
23
Пакярада
23
Пакярада
29
Тильманн
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
21
Любичич
17
Алиду
17
Алиду
21
Любичич
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
15
Килиан
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
15
Килиан
Остались в запасе
Кельн
Бавария
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кельн - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Рейн Энерги
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