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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 27 января 2024
Вольфсбург
27.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
40'
К. Паредес
38'
Ф. Алиду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Кельн
87'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Ф. Кайнц
87'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Я. Тильманн
Замена
К. Фишер
️️️️
Й. Меле
82'
77'
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
Желтая карточка
М. Лакруа
77'
76'
Замена
Д. Диль
️️️️
Д. Любичич
Желтая карточка
К. Паредес
73'
Замена
Б. Баку
️️️️
В. Черны
71'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Майер
71'
Желтая карточка
Й. Меле
69'
63'
Замена
Л. Майна
️️️️
Ф. Алиду
62'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Б. Шмитц
Желтая карточка
М. Сванберг
57'
45'
+8
Желтая карточка
Д. Любичич
43'
Желтая карточка
Б. Шмитц
ГОЛ! 1:1!
К. Паредес
Пас отдал
Й. Меле
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Алиду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
(К)
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Тимо Шульц
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
26
Джастин Диль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
4-4-2
1
Кастелс
13
Рожерио
5
Лакруа
4
Йенц
21
Меле
30
Паредес
40
Вранкс
14
Майер
32
Сванберг
19
Винд
18
Черны
4-2-1-3
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
35
Финкграфе
5
Мартель
21
Любичич
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
11
Кайнц
17
Алиду
21
Меле
2
Фишер
2
Фишер
21
Меле
18
Черны
17
Баку
17
Баку
18
Черны
14
Майер
8
Томаш
8
Томаш
14
Майер
22
Шмитц
29
Карстенсен
29
Карстенсен
22
Шмитц
11
Кайнц
33
Кристенсен
33
Кристенсен
11
Кайнц
17
Алиду
37
Майна
37
Майна
17
Алиду
21
Любичич
26
Диль
26
Диль
21
Любичич
29
Тильманн
13
Диц
13
Диц
29
Тильманн
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
4
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
12
Офсайды
0
4
Количество передач
445
409
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.63
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Фольксваген
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