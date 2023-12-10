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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 10 декабря 2023
Кельн
10.12.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Майнц
87'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
М. Ут
85'
84'
Желтая карточка
М. Папела
83'
Желтая карточка
Д. Кор
76'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Б. Груда
76'
Замена
М. Папела
️️️️
Т. Краусс
Замена
М. Ут
️️️️
Л. Вальдшмидт
75'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
64'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Д. Любичич
64'
61'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Ж. Буркардт
58'
Желтая карточка
Т. Краусс
Желтая карточка
Э. Мартель
50'
Замена
Л. Пакярада
️️️️
Д. Хайнц
46'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Ю. Хабот
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
(К)
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
4-2-2-2
1
Швабе
29
Карстенсен
24
Хабот
3
Хайнц
4
Хюберс
21
Любичич
5
Мартель
37
Майна
29
Тильманн
27
Тиггес
7
Вальдшмидт
4-3-1-2
33
Бац
2
Мвене
30
Видмер
4
ван ден Берг
19
Каси
31
Кор
5
Краусс
18
Баррейро
10
Груда
19
Ажорк
9
Буркардт
3
Хайнц
23
Пакярада
23
Пакярада
3
Хайнц
24
Хабот
15
Килиан
15
Килиан
24
Хабот
21
Любичич
11
Кайнц
11
Кайнц
21
Любичич
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
7
Вальдшмидт
13
Ут
13
Ут
7
Вальдшмидт
5
Краусс
21
Папела
21
Папела
5
Краусс
9
Буркардт
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
9
Буркардт
10
Груда
5
Рихтер
5
Рихтер
10
Груда
Остались в запасе
Кельн
Майнц
44
Matthias Köbbing
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Лассе Рис
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Майнц
2
4
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
6
Нарушения
8
4
Количество передач
227
269
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
0
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.09
1.25
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Рейн Энерги
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