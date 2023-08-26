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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 26 августа 2023
Кельн
26.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
55'
Л. Вальдшмидт
62'
Й. Винд
73'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Вольфсбург
90'
+5
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Виммер
90'
+4
Желтая карточка
С. Зесигер
90'
Желтая карточка
Й. Винд
89'
Желтая карточка
М. Арнольд
85'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Майер
85'
Замена
А. Вранкс
️️️️
В. Черны
79'
Желтая карточка
Л. Майер
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
77'
Замена
Л. Майна
️️️️
Д. Любичич
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Й. Винд
Замена
М. Финкграфе
️️️️
Р. Карстенсен
69'
Замена
М. Олесен
️️️️
Э. Мартель
69'
62'
ГОЛ! 1:1!
Й. Винд
Пас отдал
М. Сванберг
62'
Замена
Б. Баку
️️️️
Н. Коцца
62'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Я. Герхардт
58'
Желтая карточка
В. Черны
ГОЛ! 1:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
С. Адамян
55'
Желтая карточка
С. Адамян
49'
Замена
С. Адамян
️️️️
Д. Зелке
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
3-4-1-2
1
Швабе
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
23
Пакярада
21
Любичич
5
Мартель
22
Шмитц
11
Кайнц
9
Зелке
7
Вальдшмидт
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Меле
15
Зесигер
31
Коцца
5
Лакруа
14
Майер
32
Сванберг
31
Герхардт
8
Виммер
18
Черны
19
Винд
29
Карстенсен
35
Финкграфе
35
Финкграфе
29
Карстенсен
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
5
Мартель
10
Олесен
10
Олесен
5
Мартель
21
Любичич
37
Майна
37
Майна
21
Любичич
9
Зелке
22
Адамян
22
Адамян
9
Зелке
31
Коцца
17
Баку
17
Баку
31
Коцца
18
Черны
40
Вранкс
40
Вранкс
18
Черны
31
Герхардт
27
Арнольд
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
13
Каминьски
13
Каминьски
8
Виммер
14
Майер
8
Томаш
8
Томаш
14
Майер
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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