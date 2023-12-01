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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Кельн
Дармштадт - Кельн: обзор матча 01 декабря 2023
Дармштадт
01.12.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
60'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Кельн
90'
+3
Замена
М. Ут
️️️️
Д. Любичич
85'
Замена
М. Олесен
️️️️
Л. Майна
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Ф. Нюрнбергер
83'
Замена
Э. Карич
️️️️
Я. Мюллер
82'
73'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
71'
Желтая карточка
Д. Зелке
68'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
Т. Скарке
65'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
A. Seydel
65'
Желтая карточка
A. Seydel
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
46'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ф. Кайнц
46'
Замена
М. Финкграфе
️️️️
Л. Килиан
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Мелем
23'
18'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
32
Фабиан Холланд
(К)
ЛЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
4-2-3-1
1
Шухен
32
Холланд
24
Мюллер
6
Маглица
4
Кларер
15
Нюрнбергер
52
Гясула
17
Хонзак
6
Мелем
21
Скарке
19
4-2-3-1
1
Швабе
4
Хюберс
24
Хабот
3
Хайнц
15
Килиан
21
Любичич
5
Мартель
29
Тильманн
37
Майна
11
Кайнц
9
Зелке
24
Мюллер
18
Карич
18
Карич
24
Мюллер
6
Мелем
11
Кемпе
11
Кемпе
6
Мелем
19
16
Пфайффер
16
Пфайффер
19
15
Нюрнбергер
81
Стоилькович
81
Стоилькович
15
Нюрнбергер
21
Скарке
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
21
Скарке
15
Килиан
35
Финкграфе
35
Финкграфе
15
Килиан
37
Майна
10
Олесен
10
Олесен
37
Майна
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
11
Кайнц
21
Любичич
13
Ут
13
Ут
21
Любичич
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
Остались в запасе
Дармштадт
Кельн
30
Александер Брунст
ВР
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Дармштадт - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
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