Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Япония. Джей-лига
Команды
Матида Зельвия
Такума Нисимура
Новости
€ 800 тыс
Такума Нисимура - новости
Матида Зельвия
22 октября 1996 (29), Нагоя
#20 | Нападающий
178 см
Япония
Статистика
Новости
Трансферы
ЦСКА продал Нисимуру в «Вегалта Сендай»
2021.02.11 10:27
1
Нисимура: «Я бы попробовал в ЦСКА еще раз. Хочу показать себя»
2021.01.13 11:13
2
«Матч ТВ»: ЦСКА ищет новый клуб для Нисимуры
2021.01.02 13:54
4
Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»
2020.03.24 11:01
1
Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»
2020.03.22 23:55
9
ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненси»
2020.03.22 19:46
Нисимура перешел в «Портимоненси»
2020.01.10 16:07
4
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль
2019.11.18 13:47
2
Кубок России. ЦСКА обыграл «Аланию», Нисимура сделал дубль
2019.09.25 19:52
19
Судья Панин назначил пенальти в ворота «Алании» на 1-й минуте матча с ЦСКА
2019.09.25 18:06
7
Нисимура – перед игрой Кубка: «ЦСКА приложит все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Мы настроены серьезно»
2019.09.25 11:30
2
Шелия, Ойеволе, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с ЦСКА; Дивеев, Гогуа, Нисимура сыграют у гостей
2019.09.15 15:22
3
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Гогуа, Сантос, Нисимура – в заявке ЦСКА на Лигу Европы
2019.09.05 17:46
9
Ребров, З. Бакаев, Адриано – в старте «Спартака» на матч с ЦСКА; Помазун, Шарлия, Нисимура сыграют у гостей
2019.06.30 18:15
4
Нисимуре сломали скуловую кость в матче ЦСКА – «Оренбург»
2019.04.13 22:07
12
Нисимура: «Хочется больше забивать и приносить пользу ЦСКА»
2019.03.09 23:01
4
Нападающий ЦСКА Нисимура: «Если бы я составлял клубное меню, мы бы ели каждый день гречку»
2019.02.12 10:02
5
Нисимура: «Перед игрой с «Ахматом» нарабатывали комбинации с Чаловым»
2018.11.23 19:15
Нападающий ЦСКА Нисимура: «Гречка – вот это вещь. Водка? Никакой водки»
2018.11.17 13:39
11
Нисимура: «Ощущение, что ЦСКА мог обыграть «Рому»
2018.11.08 07:42
1
Нисимура: «Жаль, что не удалось дожать «Спартак»
2018.09.24 08:42
7
Нисимура: «В отличие от японских тренеров Гончаренко много разговаривает с игроками. Он посоветовал мне хороший японский ресторан»
2018.09.21 15:55
5
Видео
ЦСКА – о дерби со «Спартаком»: «Старая битва. Новые бойцы»
2018.09.21 10:22
16
Гончаренко – о дебюте Нисимуры: «Он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал»
2018.09.10 10:55
7
Нисимура, Эрнандес, Тикнизян – в составе ЦСКА на товарищеский матч с «Арсеналом»
2018.09.09 13:51
2
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
2
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+