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Такума Нисимура - новости
#15 | Нападающий
Имя
Такума
Фамилия
Нисимура
Состав
Основной
Родной город
Нагоя
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
22 октября 1996 (26 лет)
Рост
178
Стоимость:
€ 700
тыс
Статистика
Новости
11 февраля 2021
10:27
ЦСКА продал Нисимуру в «Вегалта Сендай»
1
13 января 2021
11:13
Нисимура: «Я бы попробовал в ЦСКА еще раз. Хочу показать себя»
3
2 января 2021
13:54
«Матч ТВ»: ЦСКА ищет новый клуб для Нисимуры
4
24 марта 2020
11:01
Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»
1
22 марта 2020
23:55
Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»
9
19:46
ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненси»
10 января 2020
16:07
Нисимура перешел в «Портимоненси»
4
18 ноября 2019
13:47
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль
2
25 сентября 2019
19:52
Кубок России. ЦСКА обыграл «Аланию», Нисимура сделал дубль
19
18:06
Судья Панин назначил пенальти в ворота «Алании» на 1-й минуте матча с ЦСКА
7
11:30
Нисимура – перед игрой Кубка: «ЦСКА приложит все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Мы настроены серьезно»
2
15 сентября 2019
15:22
Шелия, Ойеволе, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с ЦСКА; Дивеев, Гогуа, Нисимура сыграют у гостей
3
9 сентября 2019
13:35
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
4
5 сентября 2019
17:46
Гогуа, Сантос, Нисимура – в заявке ЦСКА на Лигу Европы
10
30 июня 2019
18:15
Ребров, З. Бакаев, Адриано – в старте «Спартака» на матч с ЦСКА; Помазун, Шарлия, Нисимура сыграют у гостей
4
13 апреля 2019
22:07
Нисимуре сломали скуловую кость в матче ЦСКА – «Оренбург»
13
9 марта 2019
23:01
Нисимура: «Хочется больше забивать и приносить пользу ЦСКА»
4
12 февраля 2019
10:02
Нападающий ЦСКА Нисимура: «Если бы я составлял клубное меню, мы бы ели каждый день гречку»
5
23 ноября 2018
19:15
Нисимура: «Перед игрой с «Ахматом» нарабатывали комбинации с Чаловым»
17 ноября 2018
13:39
Нападающий ЦСКА Нисимура: «Гречка – вот это вещь. Водка? Никакой водки»
11
8 ноября 2018
07:42
Нисимура: «Ощущение, что ЦСКА мог обыграть «Рому»
1
24 сентября 2018
08:42
Нисимура: «Жаль, что не удалось дожать «Спартак»
7
21 сентября 2018
15:55
Нисимура: «В отличие от японских тренеров Гончаренко много разговаривает с игроками. Он посоветовал мне хороший японский ресторан»
5
10:22
Видео
ЦСКА – о дерби со «Спартаком»: «Старая битва. Новые бойцы»
16
10 сентября 2018
10:55
Гончаренко – о дебюте Нисимуры: «Он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал»
7
9 сентября 2018
13:51
Нисимура, Эрнандес, Тикнизян – в составе ЦСКА на товарищеский матч с «Арсеналом»
2
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