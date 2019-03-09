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    Нисимура: «Хочется больше забивать и приносить пользу ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Такура Нисимура подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0). 22-летний японец забил в этой встрече первый гол за армейцев.

    – Очень рад, что команда сегодня победила и что получилось забить. Но я считаю, что мог сыграть лучше. В плане развития хочется больше забивать за ЦСКА, приносить больше пользы клубу и, возможно, в будущем попасть в сборную Японии и активно там играть.

    – Вы играли с «Рубином», который славится в первую очередь оборонительными действиями, но сегодня соперник позволил вам создать много моментов. Довольны реализацией?

    – Во время установки тренеры говорили, что в этом матче придется проявить большое терпение. Мы понимали, что важно будет забить на первых минутах и старались это выполнить.

    – Что для вас самое сложное в России?

    – Пробки.

    – Какую задачу вам ставил перед матчем Гончаренко и чего ждать от вас болельщикам? В какой манере вы любите играть?

    – Тренер говорил, что двум нападающим нужно располагаться близко. В будущем буду стараться играть лучше. Не могу сказать, что сейчас показываю свой максимум.

    • Нисимура перешел в ЦСКА летом 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2019 23:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:16

      С дебютом и скорейшего попадания в сборную Японии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 марта 2019, 07:46

      Молодец! Удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 марта 2019, 04:00

      Самокритично, но по делу

      4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 10 марта 2019, 09:16

      Я бы даже сказал скромно

      1
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