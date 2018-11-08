Нисимура: «Ощущение, что ЦСКА мог обыграть «Рому»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура отметил голевые шансы, которыми не смогли воспользоваться армейцы в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

«В этой игре у нас было несколько шансов, которые мы не сумели правильно использовать. Было ощущение, что мы могли выиграть в этом матче.

Нам остается только больше тренироваться, чтобы в будущем использовать свои моменты и наносить точные удары», – сказал японец.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба