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    Нисимура: «Ощущение, что ЦСКА мог обыграть «Рому»

    Нападающий ЦСКА Такума Нисимура отметил голевые шансы, которыми не смогли воспользоваться армейцы в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

    «В этой игре у нас было несколько шансов, которые мы не сумели правильно использовать. Было ощущение, что мы могли выиграть в этом матче.

    Нам остается только больше тренироваться, чтобы в будущем использовать свои моменты и наносить точные удары», – сказал японец.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2018 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 09:00

      Объективная реальность данная нам в ощущениях такова, что меньше слов до игры, а больше мастерства на поле в самой игре.

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