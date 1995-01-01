Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Нисимуре сломали скуловую кость в матче ЦСКА – «Оренбург»

    Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии нападающего Такумы Нисимуры после матча с «Оренбургом» (2:3, 23-й тур РПЛ).

    «Обследование выявило у нашего нападающего перелом левой скуловой кости.

    Программа восстановления игрока будет определена медицинским штабом в ближайшее время», – сообщается на сайте клуба.

    22-летний японец сменил Абеля Эрнандеса на 64-й минуте и провел матч до конца. Напомним, с 25-й минуты московская команда играла без защитника Марио Фернандеса, получившего красную карточку.

    Игрок сборной России назвал ситуацию «стыдом и позором».

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      Elisey13 7 минут назад

      Охренеть, и без карточки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77085
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68159
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru