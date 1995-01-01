Нисимуре сломали скуловую кость в матче ЦСКА – «Оренбург»

Охренеть, и без карточки.
Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии нападающего Такумы Нисимуры после матча с «Оренбургом» (2:3, 23-й тур РПЛ).
«Обследование выявило у нашего нападающего перелом левой скуловой кости.
Программа восстановления игрока будет определена медицинским штабом в ближайшее время», – сообщается на сайте клуба.
22-летний японец сменил Абеля Эрнандеса на 64-й минуте и провел матч до конца. Напомним, с 25-й минуты московская команда играла без защитника Марио Фернандеса, получившего красную карточку.
Игрок сборной России назвал ситуацию «стыдом и позором».