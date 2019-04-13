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    Марио Фернандес: «Стыд и позор! Такого я еще не видел»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес раскритиковал работу судей в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). В середине первого тайма футболист был удален с поля за две желтые карточки. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

    «Никогда не говорю, но сегодня хочется. Стыдно то, что случилось. Все знают, что я борюсь за верховые мячи. В РПЛ борьбы вообще много. Если удалять за каждую борьбу, то меня надо удалять в каждом матче. Во втором эпизоде мы с соперником боролись за мяч и одновременно столкнулись с мячом. Почему мне желтая, а сопернику нет? Я играю в России семь лет и серьезно работаю здесь, я дурака не валяю.

    Наша молодая команда борется, чтобы побеждать, а не чтобы случалось такое. Всегда признаю свои ошибки, если они случаются. Но я никогда не видел такого, как сегодня. У меня в чемпионате не было ни одной карточки, а сегодня аж две и удаление через 20 минут. Футбол — это контакт. Всегда. При всем уважении, то, что было сегодня, это ужас.
    Это была ошибка судьи. Я видел оба эпизода, о втором даже говорить не буду! О нем нечего сказать! Давайте поговорим о первом. Я никогда не бью локтем. Я должен разводить руки, чтобы выпрыгнуть, но я никогда не стремлюсь кого-то травмировать. Меня до этого удаляли только по делу. Сейчас у всех горячие головы, надо успокоиться. Я пришел поговорить с журналистами. Потому что я оставил семью в Бразилии не для того, чтобы приехать в Россию и шутить шутки. Я не валять дурака сюда приехал. О таких вещах надо говорить.

    «Уфа» заслуженно сравняла, но то, что было сегодня… Такого я еще не видел. Сложно играть без одного игрока, когда все борются. Это осложняет ситуацию в матче. Наша команда боролась и старалась до конца. Не знаю, какой отрыв от «Зенита», но мы будем сражаться. Матч с «Локомотивом» будет сложный, но мы не остановимся. Надо было прояснить, что сегодня был стыд и позор», – сказал Фернандес.

    Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио

    Удаление Фернандеса на 2:10

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1600

      владимир миронов 3 минуты назад

      Никто и никогда не признавал свою вину в нарушении, может потом после просмотра согласится, что виноват, а в горячке--никогда.

      0
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      Рейтинг: +657

      Валерий1965 10 минут назад

      Хороший игрок) на эмоциях.... А Оренбугру мячи тоже судья забивать помогал? Согласен - обидное поражение.... Но игра есть. Пропускаете много лишних.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2985

      Агасфер > Валерий1965 8 минут назад

      Одно с другим не связано,газёныши забили прекрасные мячи.

      1
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      Рейтинг: +324

      VVadic 13 минут назад

      2 жёлтые за грубость - справедливо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21266

      portero 19 минут назад

      пусть посмотрит повтор, а потом комментирует , сгоряча адекватно сложно оценить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      kazak161 19 минут назад

      Я сейчас смотрел Лигу Чемпионов по гандболу с венгерской командой с Ростовом,ни одна девка из Ростова не корячилась от боли!

      3
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      Рейтинг: +232

      dimmmka 28 минут назад

      Одного матча пропустить мало? За критику судей ещё пару матчей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21266

      portero > dimmmka 17 минут назад

      ему не дадут(за слова), а вот другим запросто, от этого и пер двумя ногами вперед шипы , был уверен и карту не дадут как всегда.

      2
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      Рейтинг: +2985

      Агасфер > portero 11 минут назад

      А второй чем шёл,задницей? Абсолютно зеркальные действия,причём,Марио ещё в мяч сперва сыграл.Но газёныши есть газёныши-как они умирали и воскресали десятки раз!!!

      0
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      Рейтинг: +5609

      ufos73 30 минут назад

      Разница в том, что конь пошел двумя ногами вперед, а второй нормально играл... Карточка по делу, абсолютно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2985

      Агасфер > ufos73 9 минут назад

      А второй,свин,чем шёл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +753

      Smekaev 35 минут назад

      Чтобы Зенит стал чемпионом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +448

      mik1954 36 минут назад

      Как гласит аргентинская пословица, не все скоту масленица...

      2
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      Рейтинг: +2985

      Агасфер > mik1954 10 минут назад

      Скот из аргентинской пословицы-это ты?

      1
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      Рейтинг: +195

      MrSmit 42 минуты назад

      Удаление по делу...после драки кулаками не машут.

      3
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      Рейтинг: +21266

      portero > MrSmit 15 минут назад

      получив первую надо было подумать , а не выставлять шипы в ноги сопернику.

      3
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