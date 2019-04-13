Марио Фернандес: «Стыд и позор! Такого я еще не видел»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес раскритиковал работу судей в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). В середине первого тайма футболист был удален с поля за две желтые карточки. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

«Никогда не говорю, но сегодня хочется. Стыдно то, что случилось. Все знают, что я борюсь за верховые мячи. В РПЛ борьбы вообще много. Если удалять за каждую борьбу, то меня надо удалять в каждом матче. Во втором эпизоде мы с соперником боролись за мяч и одновременно столкнулись с мячом. Почему мне желтая, а сопернику нет? Я играю в России семь лет и серьезно работаю здесь, я дурака не валяю.

Наша молодая команда борется, чтобы побеждать, а не чтобы случалось такое. Всегда признаю свои ошибки, если они случаются. Но я никогда не видел такого, как сегодня. У меня в чемпионате не было ни одной карточки, а сегодня аж две и удаление через 20 минут. Футбол — это контакт. Всегда. При всем уважении, то, что было сегодня, это ужас.

Это была ошибка судьи. Я видел оба эпизода, о втором даже говорить не буду! О нем нечего сказать! Давайте поговорим о первом. Я никогда не бью локтем. Я должен разводить руки, чтобы выпрыгнуть, но я никогда не стремлюсь кого-то травмировать. Меня до этого удаляли только по делу. Сейчас у всех горячие головы, надо успокоиться. Я пришел поговорить с журналистами. Потому что я оставил семью в Бразилии не для того, чтобы приехать в Россию и шутить шутки. Я не валять дурака сюда приехал. О таких вещах надо говорить.

«Уфа» заслуженно сравняла, но то, что было сегодня… Такого я еще не видел. Сложно играть без одного игрока, когда все борются. Это осложняет ситуацию в матче. Наша команда боролась и старалась до конца. Не знаю, какой отрыв от «Зенита», но мы будем сражаться. Матч с «Локомотивом» будет сложный, но мы не остановимся. Надо было прояснить, что сегодня был стыд и позор», – сказал Фернандес.

Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио

Удаление Фернандеса на 2:10