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Япония. Джей-лига
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Матида Зельвия
Такума Нисимура
Статистика
€ 800 тыс
Такума Нисимура - статистика
Матида Зельвия
22 октября 1996 (29), Нагоя
#20 | Нападающий
178 см
Япония
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Матида Зельвия
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Матида Зельвия
1 : 0
10.03.2026
Канвон
59' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Канвон
0 : 0
03.03.2026
Матида Зельвия
59' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Матида Зельвия
3 : 2
17.02.2026
Чэнду Жунчэн
72' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Матида Зельвия
3 : 1
09.12.2025
Ульсан Хендэ
1' - 72'
21'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Джохор
0 : 0
30.09.2025
Матида Зельвия
70' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
63' - 90'
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