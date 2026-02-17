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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Матида Зельвия - Чэнду Жунчэн
Матида Зельвия - Чэнду Жунчэн: обзор матча 17 февраля 2026
Матида Зельвия
17.02.2026, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 8 тур
3 : 2
Завершен
Чэнду Жунчэн
7'
Т. Йенги
25'
R. Shirasaki
55'
Т. Йенги
32'
Ш. Вей
90'
F. Silva
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Матида Зельвия - Чэнду Жунчэн
Завершен
90'
ГОЛ! 3:2!
Felipe Silva
Пас отдал
Liao Rongxiang
90'
+3'
Замена
Hiroyuki Mae
️️️️➡️️
H. Shimoda
87'
Замена
Юки Сома
️️️️➡️️
Kotaro Hayashi
86'
81'
Замена
️️️️➡️️
Ming Yang Yang
81'
Замена
Liao Rongxiang
️️️️➡️️
Lisheng Liao
Замена
Такума Нисимура
️️️️➡️️
Kanji Kuwayama
72'
Замена
Шота Фудзио
️️️️➡️️
Тете Йенги
72'
Желтая карточка
Daihachi Okamura
67'
Замена
Юта Накаяма
️️️️➡️️
Henry Heroki Mochizuki
62'
Травма
Henry Heroki Mochizuki
61'
60'
Замена
Chao Gan
️️️️➡️️
Hetao Hu
ГОЛ! 3:1!
Тете Йенги
Пас отдал
Kanji Kuwayama
55'
45'
+3'
32'
ГОЛ! 2:1!
Шихао Вей
ГОЛ! 2:0!
Ryohei Shirasaki
Пас отдал
Futa Tokumura
25'
10'
Желтая карточка
Ming Yang Yang
ГОЛ! 1:0!
Тете Йенги
Пас отдал
Kotaro Hayashi
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Матида Зельвия
13
Tatsuya Morita
ВР
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
50
Daihachi Okamura
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
26
Kotaro Hayashi
ЦЗ
11
Asahi Masuyama
ЦП
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
18
H. Shimoda
(К)
ЦП
49
Kanji Kuwayama
ЦФ
34
Futa Tokumura
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
16
Ming Yang Yang
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
7
Шихао Вей
(К)
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Felipe Silva
ЦФ
10
Rômulo
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Матида Зельвия
44
Yoshiaki Arai
ВР
1
Косеи Тани
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
19
Юта Накаяма
ЦЗ
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
16
Hiroyuki Mae
ЦП
60
Chui Mayaka
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
10
На Сан-Хо
ЛВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
9
Шота Фудзио
ЦФ
22
Takaya Numata
ЦФ
Чэнду Жунчэн
15
Weifeng Ran
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
53
Yueheng Wang
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
45
Ezimet Qeyser
ЦФ
4-3-3
13
6
5
Дрешевич
26
50
11
23
18
99
Йенги
34
49
4-2-2-2
32
Лю
18
22
2
17
16
23
11
Силва
7
Вей
10
9
6
19
Накаяма
19
Накаяма
6
18
16
16
18
26
7
Сома
7
Сома
26
49
20
Нисимура
20
Нисимура
49
99
Йенги
9
Фудзио
9
Фудзио
99
Йенги
2
39
39
2
23
58
58
23
Остались в запасе
Матида Зельвия
Чэнду Жунчэн
44
Yoshiaki Arai
ВР
1
Косеи Тани
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
60
Chui Mayaka
ЦП
10
На Сан-Хо
ЛВ
22
Takaya Numata
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
15
Weifeng Ran
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
53
Yueheng Wang
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
45
Ezimet Qeyser
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Остались в запасе
44
Yoshiaki Arai
ВР
1
Косеи Тани
ВР
31
Нета Лави
ЦЗ
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
60
Chui Mayaka
ЦП
10
На Сан-Хо
ЛВ
22
Takaya Numata
ЦФ
Остались в запасе
15
Weifeng Ran
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
53
Yueheng Wang
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
45
Ezimet Qeyser
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Главный тренер
Джон Алоизи
Статистика матча Матида Зельвия - Чэнду Жунчэн
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
9
Офсайды
0
2
Количество передач
513
469
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.29
-1.29
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Machida Stadium, Tokyo
Посещаемость:
3653
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