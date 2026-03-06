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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Жунчэн - Шэньчжэнь Пенг Сити
Чэнду Жунчэн - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 06 марта 2026
Чэнду Жунчэн
06.03.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
20'
В. Силва
31'
F. Silva
45+1'
H. Hu
63'
В. Силва
79'
L. Rongxiang
5'
А. Адеми
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Шэньчжэнь Пенг Сити
Завершен
90'
+5'
88'
Замена
Xia Dalong
️️️️➡️️
Уэсли
87'
Травма
Уэсли
Замена
Baihelamu Abuduwaili
️️️️➡️️
Felipe Silva
82'
Замена
Christian Alexander Jojo
️️️️➡️️
Hetao Hu
82'
ГОЛ! 5:1!
Liao Rongxiang
Пас отдал
Rômulo
79'
Замена
Lisheng Liao
️️️️➡️️
Ming Yang Yang
76'
Замена
Liao Rongxiang
️️️️➡️️
Веллингтон Силва
76'
Желтая карточка
Ming Yang Yang
75'
70'
Замена
D. Owusu-Sekyere
️️️️➡️️
Yu Rui
Замена
He Yiran
️️️️➡️️
Dongsheng Wang
69'
ГОЛ! 4:1!
Веллингтон Силва
Пас отдал
Dongsheng Wang
63'
46'
Замена
Эден Карцев
️️️️➡️️
Албион Адеми
ГОЛ! 3:1!
Hetao Hu
Пас отдал
Dongsheng Wang
45'
+1
45'
Травма
Албион Адеми
45'
+7'
ГОЛ! 2:1!
Felipe Silva
31'
ГОЛ! 1:1!
Веллингтон Силва
Пас отдал
Felipe Silva
20'
18'
Красная карточка
Zhipeng Jiang
5'
ГОЛ! 0:1!
Албион Адеми
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Ming Yang Yang
ЦП
7
Шихао Вей
(К)
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
9
Felipe Silva
ЦФ
10
Rômulo
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
Jiabao Ji
ВР
15
Yu Rui
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
21
Song Nan
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
11
Албион Адеми
ЛВ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
15
Weifeng Ran
ВР
4
He Yiran
ЦЗ
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
37
Hu Jiajin
ЦП
17
Li Ning
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Лю
17
28
Сорокин
2
18
5
Хусса
16
7
Вей
11
Силва
10
9
4-3-1-2
1
32
Бенкович
5
4
15
21
8
12
11
Адеми
7
Уэсли
34
17
4
4
17
2
3
3
2
16
23
23
16
11
Силва
58
58
11
Силва
9
27
27
9
20
20
23
23
11
Адеми
36
Карцев
36
Карцев
11
Адеми
15
31
31
15
7
Уэсли
29
29
7
Уэсли
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
Jian Tao
ВР
15
Weifeng Ran
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
Главный тренер
Джон Алоизи
13
Peng Peng
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
37
Hu Jiajin
ЦП
17
Li Ning
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
1
Jian Tao
ВР
15
Weifeng Ran
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
Остались в запасе
13
Peng Peng
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
37
Hu Jiajin
ЦП
17
Li Ning
ЦП
Главный тренер
Джон Алоизи
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Шэньчжэнь Пенг Сити
1
1
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
14
4
Нарушения
7
6
Количество передач
645
183
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
58
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
4.72
0.81
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Shuangliu Sports Centre, Chengdu
Посещаемость:
41219
Новости команд
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Чэнду Жунчэн
Шэньчжэнь Пенг Сити
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня, 08:41
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая, 17:31
6
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня, 08:41
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая, 17:31
6
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
31 октября 2025, 16:55
3
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14 июня 2025, 17:04
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- : -
27.06.2026
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Хэнань
- : -
27.06.2026
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Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
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1 : 2
24.05.2026
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Чэнду Жунчэн
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19.05.2026
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Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
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Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
15.05.2026
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Чэнду Жунчэн
3 : 0
09.05.2026
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Китай. Суперлига, 15 тур
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3 : 2
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1 : 1
19.05.2026
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1 : 0
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1 : 2
10.05.2026
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