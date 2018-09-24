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    Нисимура: «Жаль, что не удалось дожать «Спартак»

    Новичок ЦСКА нападающий Такума Нисимура сожалеет, что его команда не смогла вырвать победу у «Спартака» в прошедшем матче восьмого тура чемпионата России.

    «Для меня это было первое дерби против «Спартака». Игра получилась очень мощной и интересной.

    Моя команда владела преимуществом на протяжении всей прошедшей встречи. Жаль, что не удалось дожать соперника», – сказал Нисимура.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    24.09.2018 08:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 сентября 2018, 19:35

      Писинюра тут ещё какая-то вякает. Нашелся зажимальщик. )

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2018, 12:34

      моя твоя команда имела преимуществом всей встречи? играли ровно и не было ни у кого преимущества видать плохо видит он игру или лишь бы восхвалить себя

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 24 сентября 2018, 11:26

      У тебя еще все впереди! Главно результат показывай!!!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 сентября 2018, 10:44

      В конце Спартак мог вас дожать, штрафной на Фернандо и вынимай второй! Поговорка Гинер все купил, все так-же актуальна! Ну а если серьезно, то очень хочется что-бы эти команды играли в сезоне раза четыре! Пусть по качеству говорят что игра не очень, но до финального свистка все внутри сжималось! Не давно был в Москве и ходил на матч Спартак-Ахмат, а так хотелось сходить именно на матч ЦСКА-Спартак, но увы!!!

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 сентября 2018, 10:14

      Ты только что с горшка слез, а уже дерби, дерби, дожмем, сожалею. Что ты знаешь о дерби? Дерби - это праздник. А игра-то невыразительной получилась...

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 24 сентября 2018, 09:47

      Вот вышел бы со старта, так насовал бы Спартаку, ретивый наш )))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 09:35

      Жаль, что купленный судья не поставил вам заслуженный пенальти.

      -2
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