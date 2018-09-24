Нисимура: «Жаль, что не удалось дожать «Спартак»

Новичок ЦСКА нападающий Такума Нисимура сожалеет, что его команда не смогла вырвать победу у «Спартака» в прошедшем матче восьмого тура чемпионата России.

«Для меня это было первое дерби против «Спартака». Игра получилась очень мощной и интересной.

Моя команда владела преимуществом на протяжении всей прошедшей встречи. Жаль, что не удалось дожать соперника», – сказал Нисимура.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.