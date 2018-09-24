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Нисимура: «Жаль, что не удалось дожать «Спартак»

24 сентября 2018, 08:42
7

Новичок ЦСКА нападающий Такума Нисимура сожалеет, что его команда не смогла вырвать победу у «Спартака» в прошедшем матче восьмого тура чемпионата России.

«Для меня это было первое дерби против «Спартака». Игра получилась очень мощной и интересной.

Моя команда владела преимуществом на протяжении всей прошедшей встречи. Жаль, что не удалось дожать соперника», – сказал Нисимура.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Нисимура Такума
Комментарии (7)
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prezent2017
1537770959
Жаль, что купленный судья не поставил вам заслуженный пенальти.
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docndoc
1537771647
Вот вышел бы со старта, так насовал бы Спартаку, ретивый наш )))
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serppion
1537773275
Ты только что с горшка слез, а уже дерби, дерби, дожмем, сожалею. Что ты знаешь о дерби? Дерби - это праздник. А игра-то невыразительной получилась...
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Опорник84
1537775065
В конце Спартак мог вас дожать, штрафной на Фернандо и вынимай второй! Поговорка Гинер все купил, все так-же актуальна! Ну а если серьезно, то очень хочется что-бы эти команды играли в сезоне раза четыре! Пусть по качеству говорят что игра не очень, но до финального свистка все внутри сжималось! Не давно был в Москве и ходил на матч Спартак-Ахмат, а так хотелось сходить именно на матч ЦСКА-Спартак, но увы!!!
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Jhon1989
1537777560
У тебя еще все впереди! Главно результат показывай!!!
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Полная Канистра
1537781674
моя твоя команда имела преимуществом всей встречи? играли ровно и не было ни у кого преимущества видать плохо видит он игру или лишь бы восхвалить себя
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Супермачо
1537806920
Писинюра тут ещё какая-то вякает. Нашелся зажимальщик. )
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