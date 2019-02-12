Нападающий ЦСКА Нисимура: «Если бы я составлял клубное меню, мы бы ели каждый день гречку»

Форвард ЦСКА Такума Нисимура "За семь матчей Нисимура не отметился ни одним результативным действием."
И на кой его брали??
Форвард ЦСКА Такума Нисимура поделился тем, как проходит адаптация в европейском коллективе, любимой еде и о японцах в Москве.
– Как тебя называют в команде?
– Така. А еще иногда на русский манер – Такумыч (улыбается).
– Наши повара от тебя в легком шоке: ты обожаешь гречку. Правда ли, что в Японии нет такого продукта?
– В Японии действительно нет гречки как крупы. Есть гречневая лапша, такая вытянутая, длинная. В России я очень полюбил гречку. К сожалению, здесь, на сборах, ее подают раз в два дня. Если бы я составлял меню, мы бы ели гречку каждый день (улыбается)!
– Кейсуке Хонда когда-то рассказывал нам в интервью, что сколько ни ходил в японские рестораны в Москве, так и не увидел там ни одного японца…
– Не могу с этим согласиться. С тех пор прошло несколько лет, и сейчас я без труда нашел достаточно много хороших японских заведений. В одно из них я ходил с Виктором Михайловичем [Гончаренко], в другом, где я тоже недавно побывал, шеф-поваром работает японец. Так что с этим нет никаких проблем. В Москве есть куча вкусных японских ресторанов.
– В Японии главный тренер часто приглашает на ужин футболиста своей команды?
– Нет, это не в традициях японского футбола. У нас в стране крайне редко игрок ходит в ресторан с главным тренером. Для меня это стало поистине знаменательным событием, – сказал Нисимура.
- Японец перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Вегалта Сэндай».
- За семь матчей Нисимура не отметился ни одним результативным действием.