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    Нападающий ЦСКА Нисимура: «Если бы я составлял клубное меню, мы бы ели каждый день гречку»

    Форвард ЦСКА Такума Нисимура поделился тем, как проходит адаптация в европейском коллективе, любимой еде и о японцах в Москве.

    – Как тебя называют в команде?

    – Така. А еще иногда на русский манер – Такумыч (улыбается).

    – Наши повара от тебя в легком шоке: ты обожаешь гречку. Правда ли, что в Японии нет такого продукта?

    – В Японии действительно нет гречки как крупы. Есть гречневая лапша, такая вытянутая, длинная. В России я очень полюбил гречку. К сожалению, здесь, на сборах, ее подают раз в два дня. Если бы я составлял меню, мы бы ели гречку каждый день (улыбается)!

    – Кейсуке Хонда когда-то рассказывал нам в интервью, что сколько ни ходил в японские рестораны в Москве, так и не увидел там ни одного японца…

    – Не могу с этим согласиться. С тех пор прошло несколько лет, и сейчас я без труда нашел достаточно много хороших японских заведений. В одно из них я ходил с Виктором Михайловичем [Гончаренко], в другом, где я тоже недавно побывал, шеф-поваром работает японец. Так что с этим нет никаких проблем. В Москве есть куча вкусных японских ресторанов.

    – В Японии главный тренер часто приглашает на ужин футболиста своей команды?

    – Нет, это не в традициях японского футбола. У нас в стране крайне редко игрок ходит в ресторан с главным тренером. Для меня это стало поистине знаменательным событием, – сказал Нисимура.

    • Японец перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Вегалта Сэндай».
    • За семь матчей Нисимура не отметился ни одним результативным действием.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    12.02.2019 10:02
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 14:37

      Форвард ЦСКА Такума Нисимура "За семь матчей Нисимура не отметился ни одним результативным действием."
      И на кой его брали??

      0
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > maygli 12 февраля 2019, 20:58

      Это называется ,эффект Педро Роши.)

      0
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > shurik45 13 февраля 2019, 18:52

      А это не заразно?
      :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 10:28

      Распробовали леги нашу кухню и многим нравится борщ и гречка.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > КрымForever 12 февраля 2019, 15:23

      Перечислять можно многое из пищи и напитков. Но ещё больше им наши девочки нравятся как и всему миру. )))

      2
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