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    Нападающий ЦСКА Нисимура: «Гречка – вот это вещь. Водка? Никакой водки»

    Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о жизни в России. В августе японец перешел в московский клуб из «Вегалта Сэндай» на правах аренды.

    – Можно сказать, что почти ко всему привык, какого-то стресса у меня жизнь в России не вызывает. Адаптация к российскому чемпионату тоже, кажется, прошла.

    Но самое главное, я понял, в какой футбол играет ЦСКА. Так что можно сказать, что я тут уже освоился. Вот только волнуюсь, что с каждым днем тут холоднее и холоднее. Не знаю, как это пережить.

    – Шубу купили?

    – А что это? Что-то вроде теплой куртки? Похоже, мне все-таки надо ехать в магазин.

    – Если не считать кубковый матч с «Тюменью», за ЦСКА вы отыграли 10 минут.

    – Я догадывался, что так будет. Очень нелегко пробиться в состав такой команды как ЦСКА. Это было невозможно, чтобы я сходу стал играть в старте каждую игру.

    Но я на каждой тренировке выкладываюсь по полной, чтобы заработать шанс проявить себя в игре. Я нахожусь в полной боевой готовности каждый день.

    – У ЦСКА очень молодая и, самое главное, новая команда, этот помогало в первые дни? Или мешало?

    – Да, тут все молодые, веселые. Атмосфера просто супер. Это точно мне сильно помогло.

    – Говорят, вас кто-то из партнеров просил «показать самурая»? Правда?

    – Нет, такого не было. Но парни часто простят меня научить простым японским словам, пытаются их повторять. «Здравствуйте», «спасибо», «как дела» и так далее. Чаще других – Родригу Бекао, Хетаг Хосонов, Сергей Овчинников ну и, конечно, главный тренер.

    – Борщ – самое вкусное, что попробовали из русской еды?

    – А я не могу разделить – что русское, а что нет. Сейчас так все перемешалось уже. Хотя гречка – вот это вещь. И я честно вам говорю, еще ни разу мне в России не попадалось что-то невкусное или непонятное.

    – А русская водка? Она чуть-чуть отличается от саке.

    – Нет, никакой водки.

    – У Хонды в ЦСКА был слуга – Йосико. Носил за ним вещи, помогал в быту. У вас такого здесь нет? Не планируете завести?

    – Так вот есть же переводчик. А если серьезно, то никаких помощников или слуг нанимать не планирую. Я же не второй Кейсуке Хонда в ЦСКА. Я – Такума Нисимура.

    В текущем сезоне 22-летний японец выходил на поле в четырех играх команды Виктора Гончаренко и не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 13:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 17:47

      Распробовал япона мать нашу гречку. ))) Правильно парень, полезная и вкусная каша гречневая. Если их начать приобщать к нашей водке, то в ЦСКА играющих легионеров не останется... )))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 ноября 2018, 16:31

      Покажите Нисимуре сопливых маринованных маслят - у него рука сама к стакану потянется.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 ноября 2018, 15:51

      - " Хотя гречка – вот это вещь". А он чё думал, что мы жрём медведей и вылизываем их шкуры? Научите его кушать водку и закусывать икрой. Домой вернётся, как Давид Янчик. Тот до сих пор отойти не может.
      А вообще-то надо посоветовать ему тёплые носки и перчатки. Загнётся бедолага.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 ноября 2018, 15:37

      он еще нашего краснодарского коньяка не пробовал, васся!!!! под гречу ваще хорошо заходят

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 17 ноября 2018, 14:49

      Такума,ты лучше нажимай на творог со сметаной,чтобы кости крепкими были в нашем чемпионате...

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 ноября 2018, 14:44

      ничего скоро и к водке пристрастится

      3
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 17 ноября 2018, 14:20

      После того пеналя в Тюмени нужно было сделать сэппуку.

      1
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      Рейтинг: +1340

      ruded 17 ноября 2018, 14:17

      у Такумы Нисимуры какая-то аристократическая фамилия... самурай наверное потомственный..

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 17 ноября 2018, 14:05

      С юмором парень)

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 17 ноября 2018, 13:55

      Сэм дедушкин это вещь

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