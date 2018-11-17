Нападающий ЦСКА Нисимура: «Гречка – вот это вещь. Водка? Никакой водки»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о жизни в России. В августе японец перешел в московский клуб из «Вегалта Сэндай» на правах аренды.

– Можно сказать, что почти ко всему привык, какого-то стресса у меня жизнь в России не вызывает. Адаптация к российскому чемпионату тоже, кажется, прошла.

Но самое главное, я понял, в какой футбол играет ЦСКА. Так что можно сказать, что я тут уже освоился. Вот только волнуюсь, что с каждым днем тут холоднее и холоднее. Не знаю, как это пережить.

– Шубу купили?

– А что это? Что-то вроде теплой куртки? Похоже, мне все-таки надо ехать в магазин.

– Если не считать кубковый матч с «Тюменью», за ЦСКА вы отыграли 10 минут.

– Я догадывался, что так будет. Очень нелегко пробиться в состав такой команды как ЦСКА. Это было невозможно, чтобы я сходу стал играть в старте каждую игру.

Но я на каждой тренировке выкладываюсь по полной, чтобы заработать шанс проявить себя в игре. Я нахожусь в полной боевой готовности каждый день.

– У ЦСКА очень молодая и, самое главное, новая команда, этот помогало в первые дни? Или мешало?

– Да, тут все молодые, веселые. Атмосфера просто супер. Это точно мне сильно помогло.

– Говорят, вас кто-то из партнеров просил «показать самурая»? Правда?

– Нет, такого не было. Но парни часто простят меня научить простым японским словам, пытаются их повторять. «Здравствуйте», «спасибо», «как дела» и так далее. Чаще других – Родригу Бекао, Хетаг Хосонов, Сергей Овчинников ну и, конечно, главный тренер.

– Борщ – самое вкусное, что попробовали из русской еды?

– А я не могу разделить – что русское, а что нет. Сейчас так все перемешалось уже. Хотя гречка – вот это вещь. И я честно вам говорю, еще ни разу мне в России не попадалось что-то невкусное или непонятное.

– А русская водка? Она чуть-чуть отличается от саке.

– Нет, никакой водки.

– У Хонды в ЦСКА был слуга – Йосико. Носил за ним вещи, помогал в быту. У вас такого здесь нет? Не планируете завести?

– Так вот есть же переводчик. А если серьезно, то никаких помощников или слуг нанимать не планирую. Я же не второй Кейсуке Хонда в ЦСКА. Я – Такума Нисимура.

В текущем сезоне 22-летний японец выходил на поле в четырех играх команды Виктора Гончаренко и не отметился результативными действиями.