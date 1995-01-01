Нисимура – перед игрой Кубка: «ЦСКА приложит все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Мы настроены серьезно»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от выездной встречи 1/16 финала Кубка России против «Алании».
«Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени.
Мы настроены серьeзно и хотим вернуться домой с победой», — сказал японец.
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