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    Гогуа, Сантос, Нисимура – в заявке ЦСКА на Лигу Европы

    ЦСКА отправил заявку в УЕФА для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

    В списке команды значатся 23 футболиста.

    Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

    Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

    Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32434

      portero 12 минут назад

      Самурая с мечом надо выпускать, ибо с мячиком у него неочень получается.

      0
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      Рейтинг: +363

      yarik1_78 13 минут назад

      Мде...Состав огонь!

      0
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