Гогуа, Сантос, Нисимура – в заявке ЦСКА на Лигу Европы

Самурая с мечом надо выпускать, ибо с мячиком у него неочень получается.
ЦСКА отправил заявку в УЕФА для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
В списке команды значатся 23 футболиста.
Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
- На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».
- Первый матч армейцы проведут на выезде с «Лудогорцем» 19 сентября.