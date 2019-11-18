Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль

В товарищеском матче в Москве ЦСКА разгромил ростовский СКА.

Форвард армейцев Такума Нисимура оформил дубль. По голу забили Наир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. Также Сантос не реализовал пенальти, его удар отразил голкипер ростовчан.

ЦСКА – СКА (Ростов) – 5:1 (4:0).

Голы: 1:0 – Тикнизян, 3; 2:0 – Нисимура, 7; 3:0 – Нисимура, 22; 4:0 – Сантос, 40; 5:0 – Гогуа, 49; 5:1 – Иванков, 88.

ЦСКА: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура.

СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырeв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь.