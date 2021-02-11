ЦСКА продал Нисимуру в «Вегалта Сендай»

«Вегалта Сендай» объявила о возвращении нападающего Такумы Нисимуры из ЦСКА.
Японский клуб сообщил, что в этот раз 24-летний футболист вернется не на правах аренды, а на постоянной основе.
Сумма сделки и условия личного контракта пока неизвестны.
- Нисимура уже выступал за «Вегалту Сендай» с 2015 по 2018 год, а также с марта по декабрь 2020-го.
- За ЦСКА форвард провел 23 матча, забил четыре гола и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
Источник: Официальный сайт «Вегалты Сендай»