ЦСКА продал Нисимуру в «Вегалта Сендай»

«Вегалта Сендай» объявила о возвращении нападающего Такумы Нисимуры из ЦСКА.

Японский клуб сообщил, что в этот раз 24-летний футболист вернется не на правах аренды, а на постоянной основе.

Сумма сделки и условия личного контракта пока неизвестны.