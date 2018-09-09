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    Нисимура, Эрнандес, Тикнизян – в составе ЦСКА на товарищеский матч с «Арсеналом»

    Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против «Арсенала». Начало игры – в 14:00 по Москве.

    ЦСКА: Помазун, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бекао, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин.

    Запасные: Кырнац, Анисимов, Пухов, Олейников, Матвийчук.

    Игра состоится на базе в Ватутинках.

    Источник: Twitter

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    09.09.2018 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -19

      marklevenberg 9 сентября 2018, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У ЦСКА все плохо и безнадежно.Понятно играл второй состав,но держать в команде людей,которые просто не умеют играть в футбол это не понятно.Набабкин,Ефремов,Жемалетдинов,Жиронкин,Тикнизян,Гордюшенко этот набор людей может быть заявлен только на первенство какого нибудь завода и не выше.И мало того,что все эти люди и ростом не вышли и физически слабы,но они и с мячом не умеют обращаться.В общем дело труба!!!

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      Рейтинг: +227

      RdAMR10 > marklevenberg 10 сентября 2018, 01:42

      Мальчик ты головой где-то не ударялся?! Сходи к врачу, прововерься!)))

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