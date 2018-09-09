Нисимура, Эрнандес, Тикнизян – в составе ЦСКА на товарищеский матч с «Арсеналом»

Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против «Арсенала». Начало игры – в 14:00 по Москве.

ЦСКА: Помазун, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бекао, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин.

Запасные: Кырнац, Анисимов, Пухов, Олейников, Матвийчук.

Игра состоится на базе в Ватутинках.