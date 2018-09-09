Нисимура, Эрнандес, Тикнизян – в составе ЦСКА на товарищеский матч с «Арсеналом»

У ЦСКА все плохо и безнадежно.Понятно играл второй состав,но держать в команде людей,которые просто не умеют играть в футбол это не понятно.Набабкин,Ефремов,Жемалетдинов,Жиронкин,Тикнизян,Гордюшенко этот набор людей может быть заявлен только на первенство какого нибудь завода и не выше.И мало того,что все эти люди и ростом не вышли и физически слабы,но они и с мячом не умеют обращаться.В общем дело труба!!!
Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против «Арсенала». Начало игры – в 14:00 по Москве.
ЦСКА: Помазун, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бекао, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин.
Запасные: Кырнац, Анисимов, Пухов, Олейников, Матвийчук.
Игра состоится на базе в Ватутинках.