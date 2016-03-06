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Рейнальд Леметр
Статистика
Рейнальд Леметр - статистика
Завершил карьеру
28 июня 1983 (43)
#25 | Защитник
175 см | 68 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5 : 1
06.03.2016
Генгам
45' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2 : 2
27.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
2 : 2
16.01.2016
Нант
1' - 90'
63'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
0 : 0
10.01.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
0 : 2
19.12.2015
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
12.12.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1 : 0
06.12.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
1' - 46'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0 : 1
12.09.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
28.08.2015
Марсель
1' - 90'
16'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0 : 1
15.08.2015
Лион
Был в запасе
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