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Франция. Третья лига
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Конкарно
Жордан Тель
Статистика
€ 150 тыс
Жордан Тель - статистика
Конкарно
10 июня 1997 (29)
#9 | Нападающий
185 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
11
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Клермон
2 : 1
23.01.2022
Ренн
46' - 90'
71'
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
0 : 2
19.01.2022
Страсбур
1' - 76'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4 : 0
16.01.2022
Клермон
74' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Клермон
0 : 0
09.01.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 1
12.12.2021
Клермон
66' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 0
05.12.2021
Клермон
85' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Клермон
2 : 2
01.12.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1 : 0
28.11.2021
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Клермон
1 : 2
21.11.2021
Ницца
62' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
3 : 2
07.11.2021
Клермон
88' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
0 : 1
31.10.2021
Марсель
78' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Клермон
1 : 0
16.10.2021
Лилль
78' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 1
03.10.2021
Клермон
77' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
6 : 0
22.09.2021
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
4 : 0
11.09.2021
Клермон
73' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Клермон
2 : 2
29.08.2021
Метц
83' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 3
22.08.2021
Клермон
78' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Клермон
2 : 0
15.08.2021
Труа
83' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
08.08.2021
Клермон
87' - 90'
90'
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