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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Клермон
Лион - Клермон: обзор матча 22 августа 2021
Лион
22.08.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 3
Завершен
Клермон
5'
М. Дембеле (П)
21'
М. Дембеле
45+2'
Л. Пакета
12'
С. Дьоманде (АГ)
80'
Э. Рашани
90+1'
Э. Рашани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Клермон
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Э. Рашани
Пас отдал
Й. Гастьен
85'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
83'
Замена
Д. Денайе
️️️️
Д. Да Силва
82'
80'
ГОЛ! 3:2!
Э. Рашани
Пас отдал
М. Байо
79'
Замена
В. Н'Симба
️️️️
А. Менди
78'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Л. Пакета
74'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
73'
69'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Д. Аллевина
69'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
60'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Х. Иглесиас
52'
Желтая карточка
Ф. Ожье
Желтая карточка
К. Токо Экамби
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
Л. Пакета
Пас отдал
У. Ауа
45'
+2
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
30'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
21'
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Дьоманде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дембеле
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Райан Шерки
АП
8
Хабиб Кейта
ЦФ
17
Энрике
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-3-1-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
20
Дьоманде
3
Да Силва
15
Дюбуа
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Ауа
11
Пакета
9
Экамби
9
Дембеле
4-1-2-2-1
16
Десма
80
Зедадка
21
Ожье
22
Хунтонджи
29
Менди
25
Гастьен
20
Доссу
26
Аллевина
15
Бертомье
19
Иглесиас
18
Байо
3
Да Силва
64
Денайе
64
Денайе
3
Да Силва
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
39
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
39
Гимарайнс
11
Пакета
9
Кадевере
9
Кадевере
11
Пакета
29
Менди
12
Н'Симба
12
Н'Симба
29
Менди
19
Иглесиас
99
Самед
99
Самед
19
Иглесиас
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
26
Аллевина
19
Рашани
19
Рашани
26
Аллевина
20
Доссу
9
Тель
9
Тель
20
Доссу
Остались в запасе
Лион
Клермон
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
8
Хабиб Кейта
ЦФ
17
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
12
Упарин Джоко
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
8
Хабиб Кейта
ЦФ
17
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лион - Клермон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
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