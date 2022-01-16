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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Клермон
Монако - Клермон: обзор матча 16 января 2022
Монако
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 0
Завершен
Клермон
45+2'
С. Диоп
55'
В. Бен-Йеддер
62'
В. Бен-Йеддер (П)
83'
К. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Клермон
86'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Э. Рашани
ГОЛ! 4:0!
К. Энрике
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
83'
Замена
К. Матсима
️️️️
А. Дисаси
81'
74'
Замена
Ж. Альбер
️️️️
Ф. Ожье
74'
Замена
Ж. Тель
️️️️
П. Амель
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Мартинш
67'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Ж. Лукас
67'
63'
Замена
А. Менди
️️️️
Ж. Доссу
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бен-Йеддер
62'
56'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
55'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
И. Якобс
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Диоп
Пас отдал
Ж. Лукас
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
77
Ядали Диаби
ЦП
71
Оливье Камдем
ЦП
29
Наэль Жаби
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
6
Лукас
4
Якобс
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
4-2-3-1
12
Джоко
80
Зедадка
21
Ожье
22
Хунтонджи
12
Н'Симба
6
Маньин
99
Самед
20
Доссу
15
Бертомье
19
Рашани
29
Амель
21
Дисаси
5
Матсима
5
Матсима
21
Дисаси
6
Лукас
24
Фофана
24
Фофана
6
Лукас
4
Якобс
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
4
Якобс
10
Мартинш
2
Вандерсон
2
Вандерсон
10
Мартинш
20
Доссу
29
Менди
29
Менди
20
Доссу
21
Ожье
17
Альбер
17
Альбер
21
Ожье
19
Рашани
14
Бускетс
14
Бускетс
19
Рашани
29
Амель
9
Тель
9
Тель
29
Амель
Остались в запасе
Монако
Клермон
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
16
Артюр Десма
ВР
77
Ядали Диаби
ЦП
71
Оливье Камдем
ЦП
29
Наэль Жаби
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
77
Ядали Диаби
ЦП
71
Оливье Камдем
ЦП
29
Наэль Жаби
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Монако - Клермон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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