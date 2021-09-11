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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Клермон
ПСЖ - Клермон: обзор матча 11 сентября 2021
ПСЖ
11.09.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
4 : 0
Завершен
Клермон
20'
А. Эррера
31'
А. Эррера
55'
К. Мбаппе
65'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Клермон
86'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Й. Гастьен
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Ю. Дракслер
86'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
П. Кимпембе
80'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
79'
73'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
73'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
Ф. Ожье
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Хакими
72'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
И. Гуйе
72'
ГОЛ! 4:0!
И. Гуйе
65'
62'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Д. Аллевина
62'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Эррера
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Эррера
20'
10'
Желтая карточка
А. Зедадка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Секу Янсане
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
6
Жан-Клод Биллонг
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Доннарумма
5
Маркиньос
3
Кимпембе
22
Диалло
2
Хакими
2
Перейра
5
Гуйе
21
Эррера
12
Рафинья
7
Дракслер
10
Мбаппе
4-2-2-1-1
16
Десма
80
Зедадка
21
Ожье
22
Хунтонджи
12
Н'Симба
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
26
Аллевина
15
Бертомье
29
Амель
3
Кимпембе
11
Битумазала
11
Битумазала
3
Кимпембе
7
Дракслер
25
Мендеш
25
Мендеш
7
Дракслер
2
Хакими
6
Керер
6
Керер
2
Хакими
5
Гуйе
29
Эбимбе
29
Эбимбе
5
Гуйе
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
25
Гастьен
19
Иглесиас
19
Иглесиас
25
Гастьен
26
Аллевина
19
Рашани
19
Рашани
26
Аллевина
21
Ожье
6
Биллонг
6
Биллонг
21
Ожье
20
Доссу
9
Тель
9
Тель
20
Доссу
Остались в запасе
ПСЖ
Клермон
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча ПСЖ - Клермон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
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