Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Реймс
Клермон - Реймс: обзор матча 09 января 2022
Клермон
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Реймс
Замена
А. Менди
️️️️
Э. Рашани
84'
77'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Т. Фоке
64'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Флипс
58'
Желтая карточка
М. Буси
46'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
Н. Мбюкю
46'
Замена
М. Буси
️️️️
Б. Локо
Желтая карточка
П. Амель
35'
25'
Желтая карточка
Б. Локо
Красная карточка
А. Сейду
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
ЦП
77
Ядали Диаби
ЦП
71
Оливье Камдем
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джоко
12
Н'Симба
80
Зедадка
21
Ожье
36
Сейду
25
Гастьен
6
Маньин
20
Доссу
19
Рашани
15
Бертомье
29
Амель
3-3-2-1
1
Райкович
5
Абдельхамид
4
Фас
55
Гравийон
25
Фоке
30
Лопи
2
Локо
70
Флипс
11
Мбюкю
19
Коффи
19
Рашани
29
Менди
29
Менди
19
Рашани
2
Локо
44
Буси
44
Буси
2
Локо
11
Мбюкю
10
Кеббаль
10
Кеббаль
11
Мбюкю
25
Фоке
10
Хорнби
10
Хорнби
25
Фоке
70
Флипс
22
Донис
22
Донис
70
Флипс
Остались в запасе
Клермон
Реймс
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
ЦП
77
Ядали Диаби
ЦП
71
Оливье Камдем
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
ЦП
77
Ядали Диаби
ЦП
71
Оливье Камдем
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Клермон - Реймс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
Все
Клермон
Реймс
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+