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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Клермон
Ренн - Клермон: обзор матча 22 сентября 2021
Ренн
22.09.2021, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
6 : 0
Завершен
Клермон
32'
Ж. Мартен
36'
М. Терье
55'
К. Сулемана
57'
К. Сулемана
64'
Г. Лаборд
77'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Клермон
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
82'
Замена
М. Аблин
️️️️
К. Сулемана
78'
Замена
М. Тель
️️️️
Г. Лаборд
78'
ГОЛ! 6:0!
Ф. Тайт
77'
75'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
С. Хауи
70'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Д. Аллевина
68'
Желтая карточка
В. Н'Симба
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
67'
Желтая карточка
К. Сулемана
66'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Ж. Мартен
66'
ГОЛ! 5:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ж. Мартен
64'
59'
Замена
М. Байо
️️️️
П. Амель
58'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
О. Бускетс
58'
Замена
В. Н'Симба
️️️️
А. Менди
ГОЛ! 4:0!
К. Сулемана
57'
ГОЛ! 3:0!
К. Сулемана
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Терье
Пас отдал
Б. Бурижо
36'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартен
Пас отдал
Б. Бурижо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Жордан Тель
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомис
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
22
Ассиньон
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
7
Сулемана
9
Лаборд
4-2-1-2-1
16
Десма
80
Зедадка
6
Биллонг
22
Хунтонджи
29
Менди
14
Бускетс
99
Самед
26
Аллевина
10
Хауи
19
Рашани
29
Амель
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
8
Мартен
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Мартен
9
Лаборд
11
Тель
11
Тель
9
Лаборд
7
Сулемана
11
Аблин
11
Аблин
7
Сулемана
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
29
Менди
12
Н'Симба
12
Н'Симба
29
Менди
14
Бускетс
19
Иглесиас
19
Иглесиас
14
Бускетс
10
Хауи
15
Бертомье
15
Бертомье
10
Хауи
26
Аллевина
20
Доссу
20
Доссу
26
Аллевина
29
Амель
18
Байо
18
Байо
29
Амель
Остались в запасе
Ренн
Клермон
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Упарин Джоко
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Ренн - Клермон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
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