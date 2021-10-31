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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Марсель
Клермон - Марсель: обзор матча 31 октября 2021
Клермон
31.10.2021, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
25'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Марсель
90'
+1
Замена
Л. Энрике
️️️️
Жерсон
Замена
О. Бускетс
️️️️
Х. Иглесиас
88'
80'
Замена
П. Гуйе
️️️️
П. Лирола
Замена
Ж. Тель
️️️️
Д. Аллевина
78'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
П. Амель
62'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
С. Хауи
62'
Замена
М. Байо
️️️️
Э. Рашани
62'
57'
Замена
Д. Пайет
️️️️
К. де ла Фуэнте
57'
Замена
А. Милик
️️️️
Б. Дьенг
56'
Желтая карточка
К. де ла Фуэнте
Желтая карточка
С. Хауи
53'
43'
Желтая карточка
Л. Балерди
40'
Желтая карточка
В. Салиба
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
М. Гендузи
24'
Желтая карточка
М. Гендузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Жордан Тель
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Десма
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
21
Ожье
80
Зедадка
99
Самед
26
Аллевина
19
Рашани
19
Иглесиас
10
Хауи
29
Амель
4-1-2-2-1
13
Лопес
14
Лирола
26
Балерди
14
Перес
2
Салиба
8
Камара
6
Гендузи
8
Жерсон
7
Ундер
23
де ла Фуэнте
9
Дьенг
19
Иглесиас
14
Бускетс
14
Бускетс
19
Иглесиас
10
Хауи
15
Бертомье
15
Бертомье
10
Хауи
29
Амель
20
Доссу
20
Доссу
29
Амель
26
Аллевина
9
Тель
9
Тель
26
Аллевина
19
Рашани
18
Байо
18
Байо
19
Рашани
23
де ла Фуэнте
10
Пайет
10
Пайет
23
де ла Фуэнте
14
Лирола
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Лирола
8
Жерсон
11
Энрике
11
Энрике
8
Жерсон
9
Дьенг
30
Милик
30
Милик
9
Дьенг
Остались в запасе
Клермон
Марсель
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Клермон - Марсель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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