Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Клермон
Монпелье - Клермон: обзор матча 05 декабря 2021
Монпелье
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Клермон
28'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Клермон
Желтая карточка
Ж. Шотар
90'
85'
Замена
Ж. Тель
️️️️
М. Байо
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
80'
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
79'
78'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
А. Менди
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ф. Мойе
68'
66'
Замена
А. Сейду
️️️️
Ж. Доссу
66'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
51'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
Желтая карточка
Ж. Самбья
50'
Желтая карточка
С. Мавидиди
38'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ваи
Пас отдал
Ф. Мойе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
29
Ариаль Менди
ЛП
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Хонатан Иглесиас
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Омлин
23
Ристич
31
Коцца
12
Сахо
10
Самбья
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
11
Ваи
45
Мавидиди
3-2-3-1-1
12
Джоко
80
Зедадка
21
Ожье
12
Н'Симба
99
Самед
25
Гастьен
20
Доссу
6
Маньин
29
Менди
15
Бертомье
18
Байо
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
91
Мойе
16
Джоаккини
16
Джоаккини
91
Мойе
20
Доссу
36
Сейду
36
Сейду
20
Доссу
29
Менди
26
Аллевина
26
Аллевина
29
Менди
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
18
Байо
9
Тель
9
Тель
18
Байо
Остались в запасе
Монпелье
Клермон
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Монпелье - Клермон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Клермон
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+