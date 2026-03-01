Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Евгений Татаринов - статистика

Тюмень
6 февраля 1999 (27)
#10 | Нападающий
182 см | 74 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
1' - 77'
33, 36'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Тюмень
5 : 2
05.09.2026
Динамо-2
1' - 64'
53'
26'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
1' - 90'
29, 58'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
11
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Текстильщик
2 : 3
08.04.2026
Торпедо Миасс
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.03.2026
Текстильщик
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Текстильщик
5 : 1
08.03.2026
Сибирь
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
73' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
4
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+