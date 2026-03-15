Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Машук-КМВ - Текстильщик: обзор матча 15 марта 2026

Машук-КМВ
15.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Текстильщик
Завершен
90' +1
Желтая карточка
Максим Поляков
90'
Замена
️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
76'
Замена
️️️️➡️️ Виктор Демьянов
76'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
71'
Желтая карточка
Матвей Ужгин
57'
Замена
Владислав Тюрин ️️️️➡️️ Данил Аносов
49'
Желтая карточка
Виктор Демьянов
46'
Замена
️️️️➡️️ Никита Козловский
41'
Желтая карточка
Андрей Хитяев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ПЗ
99
Линар Шарифуллин
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ЛП
33
Андрей Домоцев
ЛП
8
Егор Сайгушев
ЦП
7
Севада Торосян
ПП
9
Магомед Абакаров
ПП
19
Иван Селеменев
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
26
Илья Клементьев
ЛЗ
69
Данил Аносов
ЛЗ
22
Матвей Ужгин
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ПЗ
21
Андрей Хитяев
ПЗ
3
Максим Поляков
ПЗ
17
Никита Козловский
ЛП
7
Муслим Бамматгереев
ЦП
56
Виктор Демьянов
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Машук-КМВ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
Текстильщик
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
18
Владислав Тюрин
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
4-5-1
51
Плотников
4
Мачилов
23
Абазов
95
Магомадов
99
Шарифуллин
33
Домоцев
7
Торосян
15
Гусенгаджиев
8
Сайгушев
9
Абакаров
19
Селеменев
3-2-3-1
51
Рябинкин
21
Хитяев
26
Клементьев
69
Аносов
3
Поляков
22
Ужгин
56
Демьянов
7
Бамматгереев
17
Козловский
11
Мелекесцев
55
Конюхов
55
Конюхов
13
Бутенко
13
Бутенко
88
Косерик
88
Косерик
69
Аносов
18
Тюрин
18
Тюрин
69
Аносов
11
Мелекесцев
99
Татаринов
99
Татаринов
11
Мелекесцев
Остались в запасе
Машук-КМВ
Текстильщик
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Машук-КМВ - Текстильщик
3
4
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
5
4
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Машук-КМВ
Текстильщик
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд
11 апреля, 01:52
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля, 10:12
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта, 09:46
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Машук-КМВ
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 