Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Текстильщик - Калуга: обзор матча 22 марта 2026

Текстильщик
22.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
4 : 1
Завершен
Калуга
32' Т. Мелекесцев 45+1' М. Бамматгереев 62' М. Бамматгереев 85' М. Бамматгереев (П)
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Калуга
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
87'
ГОЛ с пенальти! 4:0! Муслим Бамматгереев
85'
Желтая карточка
Владислав Тюрин
82'
Замена
️️️️➡️️ Максим Поляков
77'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
77'
77'
Замена
️️️️➡️️ Сергей Чибисов
65'
Замена
️️️️➡️️ Захар Кравцов
ГОЛ! 3:0! Муслим Бамматгереев
62'
Замена
️️️️➡️️ Данил Аносов
51'
Замена
Владислав Тюрин ️️️️➡️️ Никита Козловский
51'
ГОЛ! 2:0! Муслим Бамматгереев
45' +1
ГОЛ! 1:0! Тимур Мелекесцев
32'
Показать весь матч
Статистика матча Текстильщик - Калуга
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Y. Marushko
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Калуга
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
9 июня
5
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Текстильщик
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 