Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Текстильщик» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

24 июля 2026 8:35
Текстильщик - Спартак К
25 июл. 2026, суббота 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Спартака Кострома»
Сделать ставку

Матч 3 тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Спартаком Кострома» пройдет 25 июля 2026 года. Хозяева после ничьей с Уфой (2:2) стремятся прервать серию из трех матчей без побед, однако дома они традиционно сильны против этого соперника. Гости, напротив, набрали ход, разгромив «Сочи» (2:0), и не проигрывают в шести последних встречах с «Текстильщиком». Сумеет ли хозяев домашняя поддержка и отличная статистика в очных матчах на своем поле помочь им взять очки, или же «Спартак Кострома» продолжит свою успешную серию и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Текстильщик» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой – 1.60 гола за матч в последних пяти встречах, при этом команда забивает в пяти последних матчах подряд. Оборона также выглядит надежно: всего 1.00 пропущенного в среднем за игру, однако хозяева пропускают в трех последних матчах. Важнейшим козырем «Текстильщика» является домашняя статистика против «Спартака Кострома»: команда не проигрывает в 10 из 12 последних встреч на своем поле, что дает серьезное психологическое преимущество. В прошлом туре «Текстильщик» сыграл вничью с Уфой (2:2), но при этом показал хорошую результативность, что позволяет надеяться на гол и в этом матче.

«Спартак Кострома», напротив, находится в отличной форме – команда не проигрывает в шести последних матчах против «Текстильщика», а в последнем туре уверенно переиграла «Сочи» (2:0). Гости забивают в среднем 1.20 гола за игру, а их оборона также пропускает 1.00 в среднем, но при этом «Спартак» пропускает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит о нестабильности в защите. Однако именно в личных встречах с «Текстильщиком» гости стабильно забивают в трех последних матчах, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Текущая форма и общая серия встреч говорят в пользу гостей, которые редко проигрывают этому сопернику в последнее время.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям, несмотря на сильную домашнюю статистику «Текстильщика». «Спартак Кострома» имеет преимущество в текущей форме, успешно играет против этого соперника и показывает стабильные результаты. Хозяева могут забить, но их оборона не выглядит непробиваемой, а гости наверняка воспользуются своими моментами. Победа «Спартака Кострома» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В последних шести очных матчах «Спартак Кострома» не проигрывал «Текстильщику», при этом в домашних встречах хозяева имеют длительную серию без поражений (10 из 12). Однако текущая форма гостей и их уверенные выступления в последних турах, включая победу над «Сочи», позволяют предположить, что они смогут прервать эту домашнюю серию «Текстильщика». Обе команды регулярно забивают, поэтому матч обещает быть результативным.

Личные встречи
37% (11)
40% (12)
23% (7)
39
Забитых мячей
25
1.3
В среднем за матч
0.83
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Текстильщик
2 : 2
20.10.2024
Спартак К
Россия. Кубок, 3 раунд
Текстильщик
1 : 1
03.09.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Спартак К
2 : 0
25.08.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Спартак К
0 : 0
25.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
Россия. Вторая лига. Группа 2, 15 тур
Спартак К
1 : 0
08.10.2022
Текстильщик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Спартак К
1 : 4
14.09.2022
Текстильщик
Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур
Текстильщик
2 : 2
10.08.2022
Спартак К
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Текстильщик
2 : 0
04.11.2017
Спартак К
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 4 тур
Спартак К
0 : 1
11.08.2017
Текстильщик
Россия. Кубок, 1/128 финала
Спартак К
1 : 5
23.07.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
Спартак К
0 : 1
26.04.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 5 тур
Текстильщик
3 : 2
18.08.2016
Спартак К
Россия. Кубок, 1/128 финала
Текстильщик
3 : 1
24.07.2016
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Текстильщик
0 : 0
21.10.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Спартак К
1 : 1
28.07.2015
Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 23 тур
Текстильщик
5 : 0
24.04.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Спартак К
0 : 0
04.09.2014
Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Текстильщик
0 : 0
19.04.2014
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Спартак К
0 : 1
04.09.2013
Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 22 тур
Спартак К
0 : 1
02.05.2013
Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Текстильщик
0 : 1
27.08.2012
Спартак К
Россия. Кубок, 1/128 финала
Спартак К
0 : 2
30.07.2012
Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 34 тур
Спартак К
0 : 0
10.10.2011
Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 18 тур
Текстильщик
0 : 2
14.07.2011
Спартак К
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 1 тур
Спартак К
2 : 1
18.04.2011
Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
2 : 1
26.08.2010
Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 8 тур
Текстильщик
2 : 2
25.05.2010
Спартак К
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 33 тур
Текстильщик
0 : 1
30.09.2009
Спартак К
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 14 тур
Спартак К
0 : 0
21.06.2009
Текстильщик
Показать все

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Спартак Кострома» сумеет обыграть «Текстильщик» в матче 3 тура Первой лиги, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева сильны дома, но гости находятся в лучшей форме и стабильно забивают в последних матчах против этого соперника. Учитывая, что «Спартак» редко проигрывает «Текстильщику», а букмекеры отдают предпочтение гостям, победа гостей выглядит логичным исходом. Ставка на победу «Спартака Кострома» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Текстильщиком» и «Спартаком Кострома» состоится 25 июля 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Текстильщик» – «Спартак Кострома»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Спартака Кострома»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Спартак К Текстильщик
Другие прогнозы
24.07.2026
20:00
2.03
Россия. Премьер-лига, 1 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
25.07.2026
14:00
2.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Крылья Советов
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
25.07.2026
15:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Улытау - Иртыш
Победа «Улытау»
25.07.2026
16:00
3.60
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга - Нефтехимик
Победа «Нефтехимика»
25.07.2026
16:00
2.65
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу - Кызыл-Жар
Победу «Жетысу»
25.07.2026
16:15
1.95
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Акрон - Зенит
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+