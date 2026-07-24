Матч 3 тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Спартаком Кострома» пройдет 25 июля 2026 года. Хозяева после ничьей с Уфой (2:2) стремятся прервать серию из трех матчей без побед, однако дома они традиционно сильны против этого соперника. Гости, напротив, набрали ход, разгромив «Сочи» (2:0), и не проигрывают в шести последних встречах с «Текстильщиком». Сумеет ли хозяев домашняя поддержка и отличная статистика в очных матчах на своем поле помочь им взять очки, или же «Спартак Кострома» продолжит свою успешную серию и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Текстильщик» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой – 1.60 гола за матч в последних пяти встречах, при этом команда забивает в пяти последних матчах подряд. Оборона также выглядит надежно: всего 1.00 пропущенного в среднем за игру, однако хозяева пропускают в трех последних матчах. Важнейшим козырем «Текстильщика» является домашняя статистика против «Спартака Кострома»: команда не проигрывает в 10 из 12 последних встреч на своем поле, что дает серьезное психологическое преимущество. В прошлом туре «Текстильщик» сыграл вничью с Уфой (2:2), но при этом показал хорошую результативность, что позволяет надеяться на гол и в этом матче.

«Спартак Кострома», напротив, находится в отличной форме – команда не проигрывает в шести последних матчах против «Текстильщика», а в последнем туре уверенно переиграла «Сочи» (2:0). Гости забивают в среднем 1.20 гола за игру, а их оборона также пропускает 1.00 в среднем, но при этом «Спартак» пропускает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит о нестабильности в защите. Однако именно в личных встречах с «Текстильщиком» гости стабильно забивают в трех последних матчах, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Текущая форма и общая серия встреч говорят в пользу гостей, которые редко проигрывают этому сопернику в последнее время.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям, несмотря на сильную домашнюю статистику «Текстильщика». «Спартак Кострома» имеет преимущество в текущей форме, успешно играет против этого соперника и показывает стабильные результаты. Хозяева могут забить, но их оборона не выглядит непробиваемой, а гости наверняка воспользуются своими моментами. Победа «Спартака Кострома» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В последних шести очных матчах «Спартак Кострома» не проигрывал «Текстильщику», при этом в домашних встречах хозяева имеют длительную серию без поражений (10 из 12). Однако текущая форма гостей и их уверенные выступления в последних турах, включая победу над «Сочи», позволяют предположить, что они смогут прервать эту домашнюю серию «Текстильщика». Обе команды регулярно забивают, поэтому матч обещает быть результативным.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Спартак Кострома» сумеет обыграть «Текстильщик» в матче 3 тура Первой лиги, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева сильны дома, но гости находятся в лучшей форме и стабильно забивают в последних матчах против этого соперника. Учитывая, что «Спартак» редко проигрывает «Текстильщику», а букмекеры отдают предпочтение гостям, победа гостей выглядит логичным исходом. Ставка на победу «Спартака Кострома» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Текстильщиком» и «Спартаком Кострома» состоится 25 июля 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.