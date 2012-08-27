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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Спартак К
Текстильщик - Спартак К: обзор матча 27 августа 2012
Текстильщик
27.08.2012, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
0 : 1
Завершен
Спартак К
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Статистика матча Текстильщик - Спартак К
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Матчи команд
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Информация о матче
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Текстильщик
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