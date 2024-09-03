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Текстильщик - Спартак К
Текстильщик - Спартак К: обзор матча 03 сентября 2024
Текстильщик
03.09.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Спартак К
22'
А. Евсеев
67'
Г. Киселев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Спартак К
ГОЛ!
А. Немченко
3:4
Пенальти не реализован!
Н. Козловский
ГОЛ!
А. Куликов
3:3
Пенальти не реализован!
М. Ивахнов
ГОЛ!
Г. Киселев
3:2
ГОЛ!
В. Азаров
3:1
ГОЛ!
М. Чиканчи
2:1
ГОЛ!
И. Селеменев
2:0
Пенальти не реализован!
И. Рубцов
Пенальти не реализован!
А. Разборов
Пенальти не реализован!
К. Чурсин
ГОЛ!
А. Самсонов
1:0
Желтая карточка
Я. Соловьев
90'
+4
Замена
И. Селеменев
️️️️
И. Детенышев
79'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
А. Скворцов
76'
Замена
А. Самсонов
️️️️
М. Поляков
76'
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Киселев
64'
Замена
К. Чурсин
️️️️
А. Егурнев
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Самылин
62'
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Евсеев
62'
59'
Желтая карточка
С. Бугриев
59'
Вторая желтая
В. Демьянов
Желтая карточка
И. Детенышев
59'
50'
Желтая карточка
В. Демьянов
46'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Н. Генчу
46'
Замена
К. Корольков
️️️️
А. Ларин
46'
Замена
Д. Жилмостных
️️️️
Н. Супранович
46'
Замена
А. Куликов
️️️️
А. Дряев
ГОЛ! 1:0!
А. Евсеев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
93
Ярослав Соловьев
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Никита Козловский
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Текстильщик
61
Семен Бобров
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
71
Иван Мацигура
ЛВ
11
Иван Селеменев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Спартак К
31
Роланд Джобава
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЛВ
69
Кирилл Чурсин
ОП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-3-1-2
93
Соловьев
3
Детенышев
3
Калин
96
Лихачев
4
Елисеев
21
Козловский
3
Поляков
94
Евсеев
97
Самылин
99
Азаров
92
Скворцов
4-1-1-3-1
68
Гайдаш
78
Киселев
3
Бугриев
4
Супранович
44
Генчу
56
Демьянов
22
Немченко
84
Ларин
9
Дряев
53
Егурнев
13
Рубцов
94
Евсеев
23
Чистяков
23
Чистяков
94
Евсеев
3
Детенышев
11
Селеменев
11
Селеменев
3
Детенышев
3
Поляков
8
Самсонов
8
Самсонов
3
Поляков
92
Скворцов
56
Ивахнов
56
Ивахнов
92
Скворцов
97
Самылин
7
Разборов
7
Разборов
97
Самылин
9
Дряев
91
Куликов
91
Куликов
9
Дряев
4
Супранович
5
Жилмостных
5
Жилмостных
4
Супранович
53
Егурнев
69
Чурсин
69
Чурсин
53
Егурнев
84
Ларин
10
Корольков
10
Корольков
84
Ларин
44
Генчу
23
Чиканчи
23
Чиканчи
44
Генчу
Остались в запасе
Текстильщик
Спартак К
61
Семен Бобров
ВР
71
Иван Мацигура
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
31
Роланд Джобава
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
61
Семен Бобров
ВР
71
Иван Мацигура
ЛВ
Остались в запасе
31
Роланд Джобава
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Текстильщик - Спартак К
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин
(Москва)
Стадион:
Текстильщик
Где смотреть матч:
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