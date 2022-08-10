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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Спартак К
Текстильщик - Спартак К: обзор матча 10 августа 2022
Текстильщик
10.08.2022, среда, 19:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур
2 : 2
Завершен
Спартак К
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Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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- : -
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18.10.2026
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29.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
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30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
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