Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иртыш - Текстильщик: обзор матча 01 марта 2026

Иртыш
01.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
1 : 2
Завершен
Текстильщик
45' Б. Садыков
23' М. Ужгин 31' Т. Мелекесцев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иртыш - Текстильщик
Завершен
90' +6
Желтая карточка
Матвей Ужгин
90' +1
Желтая карточка
Виктор Демьянов
90' +1
Замена
Николай Бочко ️️️️➡️️ Виктор Демьянов
90' +1
Замена
️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
Желтая карточка
Виталий Устинов
88'
Замена
Никита Дорофеев ️️️️➡️️ Артемий Малеев
78'
73'
Замена
️️️️➡️️ Максим Поляков
73'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
Замена
Юрий Бавин ️️️️➡️️ Азнаур Герюгов
71'
Замена
Владислав Янченко ️️️️➡️️ Артур Шлеермахер
71'
69'
Желтая карточка
Данил Аносов
62'
Замена
Владимир Азаров ️️️️➡️️ Никита Козловский
Желтая карточка
Артур Шлеермахер
52'
ГОЛ! 1:2! Булат Садыков
45'
31'
ГОЛ! 0:2! Тимур Мелекесцев
29'
Желтая карточка
Тимур Мелекесцев
23'
ГОЛ! 0:1! Матвей Ужгин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
11
Александр Смирнов
ЛЗ
6
Кирилл Сараев
ЛЗ
8
Артемий Малеев
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
18
Илья Крылов
ПЗ
44
Булат Садыков
ПЗ
17
Артур Шлеермахер
ЛП
81
Артур Янгаев
ПП
7
Азнаур Герюгов
ЦФ
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
56
Виктор Демьянов
ЛЗ
21
Андрей Хитяев
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
26
Илья Клементьев
ПЗ
22
Матвей Ужгин
ПЗ
3
Максим Поляков
ПЗ
17
Никита Козловский
ЛП
7
Муслим Бамматгереев
ЦП
69
Данил Аносов
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Иртыш
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
27
Юрий Бавин
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
12
Данил Казанцев
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
Текстильщик
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
9
Владимир Азаров
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
3-2-2-2
60
Полетаев
18
Крылов
11
Смирнов
6
Сараев
8
Малеев
44
Садыков
17
Шлеермахер
81
Янгаев
77
Билалов
7
Герюгов
3-2-3-1
51
Рябинкин
22
Ужгин
56
Демьянов
21
Хитяев
3
Поляков
5
Евдокимов
69
Аносов
7
Бамматгереев
17
Козловский
11
Мелекесцев
8
Малеев
89
Дорофеев
89
Дорофеев
8
Малеев
7
Герюгов
27
Бавин
27
Бавин
7
Герюгов
17
Шлеермахер
59
Янченко
59
Янченко
17
Шлеермахер
11
Мелекесцев
99
Татаринов
99
Татаринов
11
Мелекесцев
17
Козловский
9
Азаров
9
Азаров
17
Козловский
56
Демьянов
12
Бочко
12
Бочко
56
Демьянов
Остались в запасе
Иртыш
Текстильщик
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
12
Данил Казанцев
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
12
Данил Казанцев
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
Остались в запасе
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Иртыш - Текстильщик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Главный судья:
D. Tsurkov
Стадион:
Красная Звезда
Новости команд
Все
Иртыш
Текстильщик
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня, 22:53
4
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня, 22:53
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля, 10:12
«Велес» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.65
28 марта, 09:37
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта, 09:46
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Иртыш
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 