Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Текстильщик - Сибирь: обзор матча 08 марта 2026

Текстильщик
08.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
5 : 1
Завершен
Сибирь
7' Н. Козловский 23' Д. Аносов 48' В. Демьянов 56' М. Поляков 81' А. Хитяев
25' Д. Квеквескири
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Сибирь
Завершен
Желтая карточка
Данил Аносов
86'
85'
Желтая карточка
Максим Караев
85'
Замена
Амур Балкизов ️️️️➡️️ Денис Покотыло
Замена
️️️️➡️️ Никита Козловский
81'
ГОЛ! 5:1! Андрей Хитяев
81'
Замена
️️️️➡️️ Максим Поляков
70'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
70'
Замена
Владислав Тюрин ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
70'
64'
Замена
Георгий Зотов ️️️️➡️️ Александр Елисеев
64'
Замена
Антон Кротов ️️️️➡️️ Даниил Петрунин
64'
Замена
Александр Носов ️️️️➡️️ Иван Шмаков
63'
Желтая карточка
Денис Покотыло
Замена
Николай Бочко ️️️️➡️️ Матвей Ужгин
63'
ГОЛ! 4:1! Максим Поляков
56'
ГОЛ! 3:1! Виктор Демьянов
48'
25'
ГОЛ! 2:1! Даур Квеквескири
ГОЛ! 2:0! Данил Аносов
23'
ГОЛ! 1:0! Никита Козловский
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
26
Илья Клементьев
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
21
Андрей Хитяев
ПЗ
22
Матвей Ужгин
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ЛП
7
Муслим Бамматгереев
ЛП
3
Максим Поляков
ЦП
69
Данил Аносов
ПП
17
Никита Козловский
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Сибирь
13
Петр Косаревский
ВР
21
Никита Мацхарашвили
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЛЗ
49
Максим Караев
ПЗ
21
Антон Макурин
ПЗ
2
Александр Елисеев
ПЗ
54
Иван Шмаков
ЛП
40
Дмитрий Никитинский
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПП
7
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Текстильщик
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
18
Владислав Тюрин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Сибирь
71
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
35
Максим Киселев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ЦЗ
10
Дмитрий Великодный
ЦЗ
23
Антон Кротов
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦЗ
4-5-1
51
Рябинкин
5
Евдокимов
21
Хитяев
26
Клементьев
22
Ужгин
7
Бамматгереев
69
Аносов
56
Демьянов
3
Поляков
17
Козловский
11
Мелекесцев
3-2-3-1
13
Косаревский
21
Макурин
21
Мацхарашвили
4
Редькович
2
Елисеев
3
Петрунин
11
Квеквескири
40
Никитинский
54
Шмаков
7
Покотыло
11
Мелекесцев
99
Татаринов
99
Татаринов
11
Мелекесцев
7
Бамматгереев
18
Тюрин
18
Тюрин
7
Бамматгереев
22
Ужгин
12
Бочко
12
Бочко
22
Ужгин
Никитин
71
Яковлев
71
Яковлев
Никитин
2
Елисеев
31
Зотов
31
Зотов
2
Елисеев
3
Петрунин
23
Кротов
23
Кротов
3
Петрунин
7
Покотыло
80
Балкизов
80
Балкизов
7
Покотыло
54
Шмаков
11
Носов
11
Носов
54
Шмаков
Остались в запасе
Текстильщик
Сибирь
76
Евгений Стешин
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
54
Вадим Говор
ЦЗ
35
Максим Киселев
ЦЗ
10
Дмитрий Великодный
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
76
Евгений Стешин
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Остались в запасе
54
Вадим Говор
ЦЗ
35
Максим Киселев
ЦЗ
10
Дмитрий Великодный
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Текстильщик - Сибирь
1
2
Всего ударов по воротам
5
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Сибирь
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта, 09:46
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая, 18:13
6
«Велес» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2
7 апреля, 10:22
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Текстильщик
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 