Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Марк Наварро - статистика

Бурирам Юнайтед
2 июля 1995 (31), Барселона
#22 | Защитник
188 см | 79 кг
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
2 : 0
08.05.2021
Суонси
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брентфорд
2 : 0
01.05.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Уотфорд
1 : 0
06.03.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ковентри
0 : 0
06.02.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уотфорд
1 : 2
01.02.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Миллуолл
0 : 0
26.01.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сток Сити
1 : 2
22.01.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уотфорд
1 : 0
19.01.2021
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Уотфорд
2 : 0
16.01.2021
Хаддерсфилд Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Суонси
2 : 1
02.01.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уотфорд
1 : 0
26.12.2020
Норвич Сити
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
19.12.2020
Уотфорд
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
1 : 1
15.12.2020
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.12.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
2 : 0
08.12.2020
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уотфорд
0 : 1
05.12.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
02.12.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
4 : 1
28.11.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 0
25.11.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.11.2020
Уотфорд
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+