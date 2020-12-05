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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Кардифф
Уотфорд - Кардифф: обзор матча 05 декабря 2020
Уотфорд
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
43'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Кардифф
Желтая карточка
С. Перица
89'
88'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Мур
88'
Замена
Г. Уит
️️️️
Х. Уилсон
88'
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Роллс
Замена
С. Перица
️️️️
Б. Уилмот
81'
77'
Замена
М. Пак
️️️️
О. Ожо
70'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Харрис
Замена
Д. Кина
️️️️
К. Сема
67'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Клеверли
67'
66'
Желтая карточка
Д. Роллс
60'
Желтая карточка
О. Ожо
Замена
К. Фемения
️️️️
Ж. Нгакия
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
27
Кабаселе
5
Троост-Эконг
16
Уилмот
2
Нгакия
37
Гарнер
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
9
Педро
3-5-1-1
12
Смитис
12
Беннетт
35
Нельсон
23
Моррисон
9
Харрис
32
Роллс
9
Ожо
10
Бакуна
6
Волкс
10
Уилсон
19
Мур
16
Уилмот
18
Перица
18
Перица
16
Уилмот
2
Нгакия
17
Фемения
17
Фемения
2
Нгакия
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Клеверли
12
Сема
8
Кина
8
Кина
12
Сема
32
Роллс
14
Бамба
14
Бамба
32
Роллс
9
Харрис
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Харрис
10
Уилсон
11
Уит
11
Уит
10
Уилсон
9
Ожо
7
Пак
7
Пак
9
Ожо
19
Мур
19
Глатцель
19
Глатцель
19
Мур
Остались в запасе
Уотфорд
Кардифф
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Хейден Маллинс
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Остались в запасе
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Уотфорд - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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